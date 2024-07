STEI demana al TSJIB que suspengui cautelarment el pla pilot d'elecció de llengua a les escoles

STEI Intersindical ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) contra el pla pilot d'elecció de llengua a les escoles, demanant als jutges que en suspenguin l'aplicació com a mesura cautelar. En un comunicat, el sindicat també ha demanat al conseller d'Educació, Antoni Vera, que retiri el pla pel “fracàs” al reduït nombre de centres adherits. Només han volgut participar al Pla 11 centres dels més de 300 a Balears, i cap d'ells públic. Un suport “ínfim” en paraules del STEI.

Mentrestant, STEI combat als tribunals el pla sol·licitant suspendre la seva execució per diversos motius. Des del punt de vista formal, planteja que no es pot modificar el règim d'ús de les llengües als centres docents mitjançant una resolució d'un conseller, sinó que requeriria desplegament reglamentari.

Pel que fa al fons, el recurs judicial contra el pla es basa, resumeix STEI, en “els perjudicis que suposarà” i “com afectarà els drets i interessos de diferents col·lectius de la comunitat educativa si es posa en marxa”.

Entre aquests perjudicis el sindicat esmenta que “fomentarà la segregació dels alumnes per motiu de llengua, cosa que no recull la normativa vigent”. STEI ha raonat que el model permet agrupaments flexibles que separin els alumnes amb finalitats acadèmiques, per permetre una personalització més gran, però “en cap cas en funció de la llengua triada”.

A més, l'organització entén que el pla afecta els drets dels docents i de les famílies per esquivar els projectes lingüístics de cada centre. “Quan les famílies han fet la matrícula en un centre no sabien si s'havia afegit al pla pilot i, per tant, han dit que coneixien un projecte lingüístic de centre que potser es modificarà”, han plantejat des del STEI.

Així mateix, el sindicat considera discriminatori el fet que els centres adherits rebran recursos addicionals. “Suposa discriminar la resta de centres i el seu alumnat i distribuir els recursos econòmics de forma ineficient i sense tenir en compte les necessitats reals. Ara que s'ha conegut la llista d'onze centres adherits, aquest argument té més pes que mai”, han abundat.

En conjunt, STEI Intersindical sosté que el pla pilot vulnera l'Estatut d'Autonomia i la normativa que obliga a assegurar el coneixement de les dues llengües oficials. “I contra aquest objectiu treballa Vox amb el suport del Partit Popular”, ha postil·lat el STEI.