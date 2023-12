El cartel por días del Mallorca Live Festival 2024: Love of Lesbian, Rels B, Aitana o Arde Bogotá

Mallorca Live Festival anunció recientemente las primeras confirmaciones de su séptima edición, que volverá a Calvià los días 13, 14 y 15 de junio de 2024. La organización ha dado a conocer la distribución por días de los más de 50 nombres confirmados hasta la fecha.

A partir de hoy salen a la venta las entradas de día, con un precio de lanzamiento de 50€+gastos de gestión (general) y de 125€+gg (VIP) sólo disponible hasta las 00:00h de este miércoles 27 de diciembre. A partir del día 28, los precios serán de 63€+gg (general) y 160€+gg (VIP). Además, siguen disponibles los abonos de dos días (99€+gg) y de tres días (109€+gg) en la web www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival.

Blondie, una de las bandas más innovadoras e influyentes de nuestro tiempo, será cabeza de cartel del arranque del festival el jueves 13 de junio. Una primera jornada para todos los gustos con Love of Lesbian, Rels B, Dani Fernández, La Élite, Funzo & Baby Loud, No Te Va Gustar y Sprints, así como las propuestas de Habla de Mí en Presente, María Hein, Rocío Saiz, Las Odio, Vangoura, Cabrón y Ultraviolet. Además, el jueves tendrá lugar el evento especial de la mano de Bresh y Sa Fonda Deià será el anfitrión del escenario por el que pasarán Chancha Via Circuito b2b El Búho, Nickodemus, Omar Souleyman y el DJ local Groovert.

El viernes 14 de junio contará con Underworld a la cabeza, compartiendo jornada con un abanico de sonidos de la mano de Lori Meyers, Jeff Rosenstock, Shame, The K’s, Derby Motoretas Burrito Kachimba y María José Llergo. También estarán presentes Johnny Garso, Niña Polaca, Pepe y Vizio, Sandré, Bum Motion Club y talento balear de El Cairo, Guille Wheel and the Waves y The Ripples.

El fin de fiesta de esta séptima edición tendrá lugar el sábado 15 y Pet Shop Boys serán los grandes protagonistas con un espectáculo en el que repasarán todos sus grandes éxitos. Una última y ecléctica jornada en Calvià por donde pasarán Aitana, Arde Bogotá, y Belle & Sebastian, así como Juno, Sleaford Mods, Rodrigo Cuevas, la DJ mallorquina Aina Losange, Margarita Quebrada, Niños Luchando, Paula Cendejas, Serial Killerz, Sonido Gallo Negro, Enamorados, Caspary, Danïo y Negre.