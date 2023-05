Podemos Formentera renuncia “por responsabilidad” a presentarse al Parlament para no dividir el voto

Podemos Formentera ha anunciado que pedirá apoyo para la única candidatura progresista que se presenta al Parlament, asegurando que ellos han renunciado a presentarse a la Cámara balear “por responsabilidad” y para no dividir el voto progresista.

En un comunicado, el candidato de Podemos Formentera a la presidencia del Consell, Ignacio Monge, ha explicado que la formación ha decidido no presentar candidatura al Parlament para no dividir el voto progresista y ayudar así a asegurar un escaño que puede ser decisivo para reeditar un Govern progresista en Balears y “evitar el retroceso histórico y el esperpento de un gobierno de coalición formado por la ultraderecha de Vox y el PP”.

Según han valorado, es la mejor alternativa para facilitar un gobierno progresista y ecologista en Balears y no dividir el electorado en Formentera. También ha afirmado que en la Isla se elige a un solo representante en el Parlament y ese escaño, según indican la mayoría de las encuestas, puede ser decisivo para decantar el Govern.

El candidato ha añadido que su renuncia a presentar candidatura ha sido “por responsabilidad” y lo han hecho a cambio de nada. “A diferencia de los acuerdos del pasado, que preveían rotaciones de la diputada o del diputado para compensar a todos los partidos que se presentaban juntos, nosotros somos diferentes y actuamos de forma diferente. Nos basta con evitar la división de la izquierda y poner esa responsabilidad por encima de los intereses y de la visibilidad del partido”, ha insistido.

Al mismo tiempo, ha señalado que Podemos sí se presenta por primera vez al Consell de Formentera porque “hay un electorado huérfano de referentes políticos, desilusionado con la inoperancia de los partidos tradicionales, y la candidatura de Podemos va a movilizar a un sector abstencionista que será decisivo para liderar un gobierno progresista que tiene por delante enormes retos sociales y medioambientales”. “El Consell tiene 17 escaños, de forma que nuestra candidatura no solamente no perjudica las opciones progresistas, sino que las incrementa. Mucha gente nos ha dicho que no iba a votar a nadie si no se presentaba Podemos. La Isla necesita políticas valientes que solo Podemos está en condiciones de llevar a cabo”, ha concluido Monge.