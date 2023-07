Los nuevos consellers del PP en Balears toman posesión y Prohens les pide que “no se aíslen en sus despachos”

Los nuevos consellers del Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, han jurado -y uno de ellos, prometido- sus respectivos cargos en un acto al que ha asistido un centenar de invitados, entre ellos máximas autoridades de distintos ámbitos, responsables del anterior Ejecutivo de izquierdas y familias de los recién nombrados. Tras comprometerse a cumplir “fielmente” con las obligaciones aparejadas a sus funciones, los consellers han sido alentados por Prohens a que “no se aíslen en sus despachos”, mantengan el contacto con la calle y no pierdan “la humildad y la proximidad”.

El nuevo Ejecutivo del PP, que gobernará en solitario gracias al pacto alcanzado con Vox, estará conformado por diez Consellerias -una menos que en la pasada legislatura-, al frente de las cuales habrá seis hombres y cuatro mujeres. Entre las de nueva creación se encuentra la de Familias y Asuntos Sociales, mientras que se suprimen la de Medio Ambiente y la de Igualdad, si bien las competencias en estas áreas pasarán a estar integradas en otros departamentos.

De uno en uno, los nuevos consellers han jurado sus respectivos cargos ante la Biblia -excepto el de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha prometido ante la Constitución-, haciendo valer su compromiso de “guardar y hacer guardar” la Carta Magna “como norma fundamental del Estado” así como lo establecido en el Estatut balear y jurando “lealtad al Rey”.

Tras ello, Prohens ha tomado la palabra para mostrarles su agradecimiento por “acompañarla en esta responsabilidad que es representar y servir”. “Gracias por vuestra vocación de servicio y por vuestro paso valiente asumiendo este encargo. No es fácil salir de las zonas de confort para dedicarse a la política, a la exposición pública, porque vienen años de muchas renuncias y sacrificios, lo que demuestra vuestra enorme vocación de servir a vuestra tierra y a su gente. La ciudadanía ha confiado en vosotros para cambiar lo que no funciona y no va bien en su día a día. Sois los consellers del cambio. No debemos perder el rumbo ni perder de vista el programa de gobierno”, ha incidido.

“Venimos a dar lo mejor de nosotros, a poner todo nuestro conocimiento y experiencia”, ha recalcado la presidenta del Govern, quien ha pedido a su nuevo equipo que “no tenga miedo a las discrepancias”, como tampoco “a la equivocación”: “Si si os equivocáis no tengáis miedo a pedir perdón y a rectificar. Huid de los sectarismos y los dogmatismos, respetemos todos los puntos de vista. Y os pido también que estéis siempre disponibles para los presidentes de los Consells Insulars y los alcaldes, sean del color que sean”.

Composición del nuevo Ejecutivo

En concreto, al frente de la Vicepresidencia y la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación estará Antoni Costa, quien también ejercerá de portavoz del Govern. Asimismo, Antònia Maria Estarellas será consellera de Presidencia y Administraciones Públicas; Alejandro Sáenz de San Pedro, de Empresa, Ocupación y Energía; Manuela García, de Salud; Antoni Vera, de Educación y Universidades; Jaume Bauzá, de Turismo, Cultura y Deportes; Marta Vidal, de Vivienda, Territorio y Movilidad; Catalina Cirer, de Familias y Servicios Sociales; Juan Manuel Lafuente, de Mar y Ciclo del agua, y Joan Simonet, de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

A través de esta nueva composición, el PP gobernará Balears en solitario en virtud del pacto suscrito con Vox a cambio de la participación de los ultraderechistas en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de 110 medidas programáticas que excluyen gran parte de los compromisos anunciados por los conservadores, quienes asumen parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar sin la formación de extrema derecha. Prohens fue investida el pasado jueves máxima autoridad de Balears, en sustitución de la socialista Francina Armengol, gracias a la abstención de los de Santiago Abascal.

“Tenemos muchos retos apasionantes por delante y esta confianza y exigencia de los ciudadanos es lo que nos debe impulsar en la dirección correcta”, ha incidido Prohens durante su discurso. Y ha concluido, dirigiéndose a los nuevos consellers: “Hay muchas expectativas depositadas en este gobierno. Confío plenamente en todos y cada uno de vosotros. Comencemos, ya que los ciudadanos nos esperan”.

PSIB y Més critican la presencia de consellers de los gobiernos de Matas y Bauzá

Tras la toma de posesión, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el del PSIB, Iago Negueruela, quienes han estado presentes en el acto, han criticado la supresión de las Consellerias de Igualdad y Medio Ambiente en el nuevo Govern así como la presencia de consellers de los gobiernos de José Ramón Bauzá y Jaume Matas.

Apesteguia ha manifestado que a su formación le “preocupa” que “queden relevados temas importantes como la normalización lingüística, que ni siquiera sale mencionada en el decreto competencial”, al tiempo que ha recriminado que en el nuevo Ejecutivo “hay demasiadas caras conocidas de un Govern que fue muy perjudicial para los intereses de Baleares”, refiriéndose al Govern de Bauzá, cuyo mandato se recuerda por los importantes recortes aplicados en áreas como educación y sanidad.

Por su parte, Negueruela ha dado la enhorabuena a los nuevos consellers y ha asegurado que se realizará un “traspaso ejemplar” en los próximos días. Sin embargo, ha lamentado que se está haciendo “un pacto de retroceso por la falta de la Conselleria de Igualdad” y ha aseverado que al PSIB le “preocupa” que esta no sea una “política transversal”.

Por otra parte, ha indicado que “los nombres de las Consellerias son importantes y marcan las políticas que se harán”. En su opinión, “parece una composición pensada para poder aprovechar todos los recursos naturales y no para protegerlos”, en referencia a las políticas medioambientales. “Es un Govern diseñado para la explotación de todos los recursos, hasta el punto que la Conselleria del Mar parece del turismo del mar”, ha añadido. Según el diputado socialista, “no están los trabajadores del mar, como son los pescadores, sino que es una Conselleria para las actividades accesorias del turismo del mar”.

Negueruela también ha hecho referencia al nuevo organigrama como “un Govern para volver a las políticas del pasado, en el marco de Vox”, puesto que hay “consellers de la época de Bauzá y de Matas”.