El PP reconoce que se equivocó al nombrar a un acusado por agresión sexual como alto cargo en Balears

“Efectivamente, me equivoqué con el nombramiento”. Así se ha expresado este lunes el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa (PP), respecto a la designación de Juan Antonio Serra Ferrer como gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) de Balears, a pesar de conocer que éste estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual producida en mayo de 2022 y que la Universitat de les Illes Balears (UIB), del que era profesor, lo había destituido cuando sucedieron los hechos. Tras trascender que la Fiscalía reclama tres años de prisión para Serra Ferrer, el Ejecutivo autonómico lo cesó de forma fulminante el pasado sábado.

“Leí lo que salió en los diarios ya hace tiempo y conocía la decisión que había tomado la UIB, pero Serra Ferrer, a quien conozco desde hace años, me negó rotundamente los hechos que salieron en prensa y me trasladó su convencimiento de que la causa se archivaría y ni siquiera llegaría a juicio. Confié en él, creí en su palabra, y por eso lo nombré, respetando la presunción de inocencia que considero que había que respetar”, ha señalado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, departamento del que depende el Ibetec.

En esta línea, ha señalado que él era “el único que conocía la situación” y que no informó de ello a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la creencia de que este hecho no tendría “la trascendencia que ha tenido”. Sin embargo, ha explicado que, “lógicamente”, en cuanto conoció -el pasado viernes por la noche- el contenido de los escritos de acusación formulados contra Serra Ferrer, “especialmente el de la Fiscalía”, y la apertura de juicio oral contra él, vio que se había “equivocado” y “en cuestión de horas decidió ”su destitución inmediata“. ”Me sabe mal que se dé un mensaje equivocado sobre el absoluto compromiso del Govern en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra todas las formas de violencia. Es un tema que este Govern tiene muy claro, y por eso se ha actuado desde el primer momento con la máxima contundencia“, ha abundado.

Con todo, Costa considera que no debe dimitir por su error al nombrar al ya ex alto cargo, tal como han solicitado PSIB, Podemos y los ecosoberanistas de Més per Mallorca. “No considero que deba dimitir ni voy a dimitir”, ha espetado a preguntas de los medios, incidiendo en que esta posibilidad “no ha estado en ningún momento sobre la mesa”. Sí se ha mostrado “a disposición de lo que estime conveniente hacer la presidenta”. Asimismo, interpelado sobre si cree que esto ha perjudicado a su credibilidad, ha aseverado que “la credibilidad de un político no la define él mismo, sino terceras personas” y tiene “la firme intención de seguir trabajando por los ciudadanos de Balears”.

Costa no ha especificado si, cuando comunicó a Prohens la decisión de destituir a Serra, ella le expresó o no su apoyo. “Las conversaciones personales con la presidenta son privadas”, ha añadido.

Las acusaciones de la Fiscalía

En concreto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para Serra Ferrer, quien fue nombrado como gerente del Ibetec el pasado mes de agosto, por presuntamente intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma, y otro año de prisión por propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir.

El Ministerio Público sostiene que el acusado se acercó a la víctima, quien se encontraba sentada en un taburete, con una “evidente intención libidinosa”, le agarró fuertemente de la cabeza, presionando la misma a la altura de las orejas y sienes entre sus manos, atrayéndola hacia él para intentar besarla, y, ante la resistencia de la joven, procedió a lamerle con la lengua todo su rostro, pasándola desde una oreja a la otra, por toda la cara y por la boca.

Tras ello, personados dos agentes de la Policía Nacional en el lugar y en el momento en que iban a proceder a la detención del acusado, éste emprendió la huida, siendo perseguido por uno de los efectivos. La Fiscalía relata que, con intención de menoscabar el principio de autoridad y causar un quebranto físico, Serra Ferrer se giró y, sin mediar palabra, propinó un fuerte puñetazo en la parte derecha de la mandíbula al agente, iniciándose un forcejeo en el que el inculpado le lesionó el hombro. Como consecuencia de ello, el policía sufrió contusiones de diversa consideración.

El funcionario policial reclama, por su parte, cinco años de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones.

La Conselleria de Hacienda, Economía e Innovación emitió el sábado a primera hora un comunicado en el que anunciaba el “cese inmediato” de Serra Ferrer “al tener conocimiento de las acusaciones formuladas contra su persona y la apertura de juicio oral”. En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ejecutivo presidido por Prohens manifestó su “absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres” y, en el mismo comunicado, subrayaba su “compromiso de poner todos los recursos y medidas en la protección de las mujeres y en la lucha contra esta lacra social”.