La presidenta balear asistirá a una reunión con Sánchez pero apunta que la financiación “no es un tema bilateral”

El Govern balear ha afirmado que la presidenta Marga Prohens (PP) asistirá a una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de que éste haya anunciado una ronda para verse con cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas de forma individual.

No obstante, según ha señalado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la presidenta Prohens considera que los temas de financiación que afectan a todas las CCAA “no se pueden hablar de forma bilateral”, sino que tienen que discutirse en la Conferencia de Presidentes.

Asimismo, ha expuesto que la líder del Ejecutivo balear acudirá a la reunión “por respeto institucional y para defender los intereses de Balears”. Igualmente, ha considerado que cada presidente defiende las cuestiones propias de su autonomía y ha recordado la petición que hizo el Govern este jueves al Estado ante la situación migratoria en las Islas.

Ayuso: “Iremos todos juntos”

Este jueves, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido al resto de mandatarios autonómicos del PP que no se sienten con Sánchez de forma bilateral y que no le sigan en “su estrategia de intentar comprar a las comunidades”. “Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos”, ha asegurado, en referencia a las posibles consecuencias del acuerdo alcanzado con ERC para una financiación singular para Catalunya a cambio de investir a Salvador Illa (PSOE) como presidente catalán.

Para Ayuso, el presidente español quiere “dividir” a las autonomías para “blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando” y hacer así que la postura del PP y la del Gobierno “se unan”, para, además, conseguir que la figura de su líder, Alberto Núñez Feijóo (PP), “se diluya”. La dirigente madrileña ha solicitado a sus compañeros de partido que, en caso de que “haya una reunión”, vayan “todos juntos”, porque, a su juicio, “este Gobierno va a intentar” sobornarles “uno a uno en La Moncloa”.

Prohens y Sánchez se reunieron este verano

Prohens y Sánchez ya se reunieron este verano en Palma, aprovechando la habitual recepción y visita de los Reyes a Mallorca, que va asociada también a que el presidente del Gobierno se desplace a la isla para reunirse con el rey y con quien ostente el cargo de presidente autonómico en aquel momento. En este encuentro, la popular pidió a Sánchez que la reforma del sistema de financiación autonómico se llevara a cabo de manera “conjunta”.

Prohens señaló ante los medios de comunicación que el Govern “no puede aceptar una negociación bilateral con una comunidad autónoma” y que “se rompa la solidaridad interregional y la caja única” del sistema de financiación. Tras matizar que Balears “no quiere ser más que nadie”, Prohens aseveró que “no se puede permitir tampoco” que “se trate al archipiélago de forma distinta”.

Respecto a la aprobación de la parte fiscal del Régimen Fiscal Especial de Balears (REB), sobre el que previamente se había pronunciado Sánchez tras su despacho con el rey en el palacio de la Almudaina, Prohens aseveró que esta herramienta ya se encuentra “reconocida en la Constitución”, mientras que, a su juicio, los términos del preacuerdo PSC-ERC “van o pueden ir en contra de la Constitución, a la espera de conocer la letra pequeña”.