El Govern balear ha afirmat que la presidenta Marga Prohens (PP) assistirà a una reunió amb el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, després que aquest hagi anunciat una ronda per veure's amb cadascun dels presidents de les comunitats autònomes de manera individual.

Tot i això, segons ha assenyalat la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la presidenta Prohens considera que els temes de finançament que afecten totes les CCAA “no es poden parlar de forma bilateral”, sinó que s'han de discutir a la Conferència de Presidents.

Així mateix, ha exposat que la líder de l'Executiu balear acudirà a la reunió “per respecte institucional i per defensar els interessos de Balears”. Igualment, ha considerat que cada president defensa les qüestions pròpies de la seva autonomia i ha recordat la petició que va fer el Govern dijous a l'Estat davant de la situació migratòria a les Illes.

Ayuso: “Anirem tots junts”

Aquest dijous, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, ha demanat a la resta de mandataris autonòmics del PP que no se sentin amb Sánchez de manera bilateral i que no el segueixin a “la seva estratègia d'intentar comprar a les comunitats”. “Això no va de diners, va d'Espanya. És un Govern que malgasta els diners de tots”, ha assegurat, en referència a les possibles conseqüències de l'acord aconseguit amb ERC per a un finançament singular per a Catalunya a canvi d'investir Salvador Illa (PSOE) com a president català.

Per Ayuso, el president espanyol vol “dividir” les autonomies per “blanquejar la ruptura territorial que s'està engegant” i fer així que la postura del PP i la del Govern “s'uneixin”, per, a més, aconseguir que la figura del seu líder, Alberto Núñez Feijóo (PP), “es dilueixi”. La dirigent madrilenya ha sol·licitat als seus companys de partit que, en cas que “hi hagi una reunió”, vagin “tots junts”, perquè, al seu parer, “aquest Govern intentarà” subornar-los “un a un a La Moncloa” .

Prohens i Sánchez es van reunir aquest estiu

Prohens i Sánchez ja es van reunir aquest estiu a Palma, aprofitant l'habitual recepció i visita dels Reis a Mallorca, que va associada també que el president del Govern espanyol es desplaci a l'illa per reunir-se amb el rei i amb qui ostenti el càrrec de president autonòmic en aquell moment. En aquesta trobada, la popular va demanar a Sánchez que la reforma del sistema de finançament autonòmic es portés a terme de manera “conjunta”.

Prohens va assenyalar davant els mitjans de comunicació que el Govern “no pot acceptar una negociació bilateral amb una comunitat autònoma” i que “es trenqui la solidaritat interregional i la caixa única” del sistema de finançament. Després de matisar que Balears “no vol ser més que ningú”, Prohens ha afirmat que “no es pot permetre tampoc” que “es tracti a l'arxipèlag de manera diferent”.

Respecte a l'aprovació de la part fiscal del Règim Fiscal Especial de Balears (REB), sobre el qual prèviament s'havia pronunciat Sánchez després del seu despatx amb el rei en el palau de l'Almudaina, Prohens va asseverar que aquesta eina ja es troba “reconeguda en la Constitució”, mentre que, al seu judici, els termes del preacord PSC-ERC “van o poden anar en contra de la Constitució, a l'espera de conèixer la lletra petita”.