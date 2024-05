La OCB presenta un recurso contra el plan de PP y Vox para desmantelar la escuela en catalán y pide su suspensión

La Obra Cultural Balear (OCB) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) contra el plan piloto de “libre elección de lengua” para centros educativos con el objetivo de que se suspenda y no se aplique el próximo curso.

Según ha señalado la entidad este viernes en una nota de prensa, el plan es “nocivo, ilegal y no equitativo” y, por ello, piden que no entre en vigor hasta que se resuelva el pleito, una petición a la que el Tribunal Superior deberá responder en los próximos días o semanas.

Para la OCB, la suspensión del plan es una medida necesaria para evitar que el recurso contencioso-administrativo presentado pierda su finalidad legítima, ya que, según han advertido, la aplicación del plan durante el tiempo que dure el proceso “podría provocar perjuicios irreversibles en el sistema educativo balear, ya que, entre otros, se materializará un efecto segregador”.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha subrayado que la aplicación del plan supondría por primera vez en la historia la separación de los alumnos por razón de lengua “sin ningún criterio pedagógico que lo justifique”. “Una segregación que está claramente prohibida por la Ley de n

ormalización lingüística y la Ley de educación de Balears y que pondría en riesgo la convivencia y la cohesión social de la comunidad educativa“, ha apostillado.

En esta línea, desde la OCB consideran que la separación podrá crear subgrupos lingüísticos, afectar al rendimiento escolar y beneficiar solo a los grupos clase y a los centros que obtengan recursos adicionales por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

La entidad ha insistido en que el plan es “incompatible” con el modelo educativo vigente de Balears, que ha sido “reiteradamente” avalado por el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios. Así, han indicado que los encargados de decidir las reglas que determinan la lengua en la que se imparten las diversas materias son los poderes públicos, mientras que las familias “participan en el proceso de elaboración de los proyectos lingüísticos, pero no tienen una facultad de elección de lengua, que sólo está legalmente reconocida, de forma limitada, en la primera enseñanza”.

Por otra parte, han advertido que el plan piloto “vulnera” el Decreto de Mínimos sobre las materias que se tienen que impartir en catalán. Además, han señalado que supondría una interferencia en la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, a causa de “la ola de modificaciones precipitadas de los proyectos lingüísticos que pretende la Conselleria”.

Según la OCB, se trata de un plan no equitativo, puesto que la dotación adicional de recursos prevista está pensada solo para los centros que ya disponen de espacios y medios adecuados, es decir, de los que pueden organizar una doble línea educativa en catalán y castellano.

En ningún caso, han remarcado, se trata de un plan para mejorar las competencias educativas de todos los alumnos de Balears, sino que “creará desigualdades y falta de equidad”, unas situaciones que la OBC quiere evitar con la petición de la suspensión. Por último, han recordado que la comunidad educativa y el Consejo de Educación de Balears se han manifestado en contra del plan de “libre elección de lengua”.

El 93% de los colegios públicos no se sumará al plan piloto

Un total de 207 colegios de Balears de un total de 221 (93,6 por ciento) han expresado su voluntad de no adherirse al plan piloto de “libre elección de lengua” y solo 14 están pendientes de la decisión que tomen los claustros, según una encuesta del sindicato STEI. “La información recogida no ofrece ningún tipo de duda: las escuelas dan la espalda al plan”, han señalado desde el sindicato en una nota de prensa.

Para el sindicato, estos datos ponen de manifiesto la “nula necesidad” de poner en marcha este “despropósito pedagógico”, que en ningún caso es una demanda de la comunidad educativa, “sino la cesión del PP a las exigencias de Vox para arrinconar el catalán en un ámbito tan estratégico como la enseñanza”.

Al mismo tiempo, el STEI ha reivindicado que de este modo, la comunidad educativa se alinea con la sociedad civil que el pasado 5 de mayo se manifestó masivamente. El sindicato ha reclamado, a la luz de los resultados de su encuesta, que frene la aplicación de esta medida y dedique las partidas presupuestarias previstas a “otras cuestiones que la enseñanza necesita”.

El Govern dice que no lo eliminará

Por su parte, el Govern ha reiterado este viernes que seguirán adelante con el plan piloto de “libre elección de lengua” y ha insistido en la legalidad del mismo. “Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Defendemos la legalidad del plan piloto porque se enmarca totalmente dentro de la normativa vigente”, ha repetido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El portavoz ha dicho “respetar totalmente” la postura de OCB, pero se ha mantenido en la “legalidad” del plan piloto, incidiendo, además, en su voluntariedad. Asimismo, interrogado por la encuesta realizada por STEI Intersindical, Costa ha vuelto a expresar su “máximo respeto”. “Los resultados me parecen muy bien. Ahora bien, evidentemente seguiremos con el plan piloto voluntario; los que han dicho que no, lo han hecho libremente y no tenemos problema; los que no se quieran sumar, no lo harán”, ha finalizado.