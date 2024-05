L'OCB presenta un recurs contra el pla de PP i Vox per desmantellar l'escola en català i en demana la suspensió

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha interposat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) contra el pla pilot de “lliure elecció de llengua” per a centres educatius amb l'objectiu que se suspengui i no s'apliqui el curs vinent.

Segons ha assenyalat l'entitat aquest divendres en una nota de premsa, el pla és “nociu, il·legal i no equitatiu” i, per això, demanen que no entri en vigor fins que es resolgui el plet, una petició a què el Tribunal Superior haurà de respondre en els propers dies o setmanes.

Per a l'OCB, la suspensió del pla és una mesura necessària per evitar que el recurs contenciós administratiu presentat perdi la finalitat legítima, ja que, segons han advertit, l'aplicació del pla durant el temps que duri el procés “podria provocar perjudicis irreversibles en el sistema educatiu balear, ja que, entre d'altres, es materialitzarà un efecte segregador”.

El president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha subratllat que l'aplicació del pla suposaria per primera vegada a la història la separació dels alumnes per raó de llengua “sense cap criteri pedagògic que ho justifiqui”. “Una segregació que està clarament prohibida per la Llei de normalització lingüística i la Llei d'educació de les Balears i que posaria en risc la convivència i la cohesió social de la comunitat educativa”, ha postil·lat.

En aquesta línia, des de l'OCB consideren que la separació podrà crear subgrups lingüístics, afectar el rendiment escolar i beneficiar només els grups classe i els centres que obtinguin recursos addicionals per part de la Conselleria d'Educació i Universitats.

L'entitat ha insistit que el pla és “incompatible” amb el model educatiu vigent de Balears, que ha estat “reiteradament” avalat pel Tribunal Constitucional i els tribunals ordinaris. Així, han indicat que els encarregats de decidir les regles que determinen la llengua en què s'imparteixen les diverses matèries són els poders públics, mentre que les famílies “participen en el procés d'elaboració dels projectes lingüístics, però no tenen una facultat d'elecció de llengua, que només està legalment reconeguda, de manera limitada, en el primer ensenyament”.

D'altra banda, han advertit que el pla pilot “vulnera” el Decret de Mínims sobre les matèries que s'han d'impartir en català. A més, han assenyalat que suposaria una interferència a l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, a causa de “l'onada de modificacions precipitades dels projectes lingüístics que pretén la Conselleria”.

Segons l'OCB, es tracta d'un pla no equitatiu, ja que la dotació addicional de recursos prevista està pensada només pels centres que ja disposen d'espais i mitjans adequats, és a dir, dels que poden organitzar una doble línia educativa en català i castellà.

En cap cas, han remarcat, es tracta d'un pla per millorar les competències educatives de tots els alumnes de Balears, sinó que “crearà desigualtats i manca d'equitat”, unes situacions que l'OBC vol evitar amb la petició de la suspensió. Finalment, han recordat que la comunitat educativa i el Consell d'Educació de Balears s'han manifestat contra el pla de “lliure elecció de llengua”.

El 93% dels col·legis públics no se sumarà al pla pilot

Un total de 207 col·legis de Balears d'un total de 221 (93,6%) han expressat la seva voluntat de no adherir-se al pla pilot de “lliure elecció de llengua” i només 14 estan pendents de la decisió que prenguin els claustres, segons una enquesta del sindicat STEI. “La informació recollida no ofereix cap mena de dubte: les escoles donen l'esquena al pla”, han assenyalat des del sindicat en una nota de premsa.

Per al sindicat, aquestes dades posen de manifest la “nul·la necessitat” de posar en marxa aquest “despropòsit pedagògic”, que en cap cas és una demanda de la comunitat educativa, “sinó la cessió del PP a les exigències de Vox per arraconar el català en un àmbit tan estratègic com l'ensenyament”.

Alhora, l'STEI ha reivindicat que, d'aquesta manera, la comunitat educativa s'alinea amb la societat civil que el passat 5 de maig es va manifestar massivament. El sindicat ha reclamat, segons els resultats de la seva enquesta, que freni l'aplicació d'aquesta mesura i dediqui les partides pressupostàries previstes a “altres qüestions que l'ensenyament necessita”.

El Govern diu que no ho eliminarà

Per part seva, el Govern ha reiterat aquest divendres que seguiran endavant amb el pla pilot de “lliure elecció de llengua” i ha insistit en la seva legalitat. “Ho hem dit per activa i per passiva. Defensem la legalitat del pla pilot perquè s'emmarca totalment dins de la normativa vigent”, ha repetit el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa.

El portaveu ha dit “respectar totalment” la postura d'OCB, però s'ha mantingut en la “legalitat” del pla pilot, incidint, a més, en la seva voluntarietat. Alhora, interrogat per l'enquesta realitzada per STEI Intersindical, Costa ha tornat a expressar el seu “màxim respecte”. “Els resultats em semblen molt bé. Ara bé, evidentment seguirem amb el pla pilot voluntari; els que han dit que no, ho han fet lliurement i no tenim problema; els que no es vulguin sumar, no ho faran”, ha finalitzat.