Una tecnodictadura militar gobernada por la hija de Trump: '2073', una distopía de Asif Kapadia

Se enciende la pantalla y la distopía, de repente, se hace realidad. Hemos viajado casi 50 años hacia el futuro, estamos en 2073, y nuestros mayores miedos ya forman parte de nuestro día a día. Los autoritarismos que tememos finalmente han conseguido gobernar el planeta, donde drones de vigilancia y militares pasean por calles destruidas por la guerra. Esta es la imagen que proyecta ‘2073’, la nueva película de ciencia ficción del cineasta Asif Kapadia.

Tras su paso por la Bienal de Venecia y el Festival de Sitges, la película del cineasta premiado por los Óscar y los Grammy por la película ‘Amy’ se estrenó el pasado jueves en Cine Ciutat con motivo del Mallorca Evolution Festival. Su nuevo proyecto, que pronto llegará a los cines, es, según sus palabras, un “golpe en el estómago” para una sociedad que ha perdido la capacidad de sorprenderse ante los horrores del cambio climático, el control sobre los datos de la población y el auge de la extrema derecha. Para Kapadia, no hay distopías que valgan donde esté la realidad que comienza a tomar forma.

No es su primera vez en el Evolution Film Festival. En esta ocasión viene a presentar su película 2073, que ha descrito como “un puñetazo en el estómago” para darnos cuenta de que debemos actuar ante los peligros que nos acechan. ¿Cree que hemos perdido la capacidad de sorprendernos?

La idea de hacer esta película surgió porque estaba preocupado por todo lo que está pasando en el mundo. Quería reunir todo eso en una sola película. Así que empecé a entrevistar a periodistas de Estados Unidos, el Reino Unido, de Brasil, de Argentina, de Francia, de Italia, de Turquía; es decir, con muchas personas alrededor del mundo que eran especialistas en diferentes temas. Algunos estaban preocupados por lo que sucedía con el medio ambiente, otros por la tecnología, otros por la vigilancia. Todos los que entrevisté sentían que algo estaba sucediendo y que el mundo se dirigía en una mala dirección, en una espiral descendente. La democracia, el clima y nuestra libertad estaban siendo atacadas.

Luego comencé a trabajar con un equipo para recopilar archivos y estuvimos investigando durante dos años. Siempre quise jugar con la estructura y hacer un filme de género, casi como una película de terror o de ciencia ficción, pero basado en hechos, en la realidad. Como las secuencias son independientes, quería tener un personaje central y una voz en off que lo conectara todo, como en una película o novela distópica clásica. Ese fue mi objetivo: hacer algo sobre el presente, pero también jugar con la forma documental y llevarla a un nuevo nivel, si es que aquello era posible.

Volviendo al presente más inmediato: estamos a pocos días de las elecciones en Estados Unidos, una fecha que coincide con el estreno de tu película en el festival.

Todo el mundo tiene miedo en América. Todos están asustados en todas partes. Porque estamos conectados y las elecciones en Estados Unidos nos afectan a todos. Todo lo que ha sucedido en los últimos años puede ser algo positivo, pero siento que también puede ser negativo. Esto es lo que me dijeron los periodistas: la razón por la que parece que todo está ocurriendo de manera negativa al mismo tiempo en todas partes, principalmente, es por la tecnología. Se está utilizando la tecnología para hacernos sentir divididos, para hacernos pelear, para enfadarnos, para hacernos tener miedo y quitarnos nuestra libertad. Acabo de regresar de Estados Unidos y la gente literalmente me dice que puede que ya no haya democracia cuando vuelva a visitarles.

Acabo de regresar de Estados Unidos y la gente literalmente me dice que puede que ya no haya democracia cuando vuelva a visitarles

En la película, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, aparece como un importante riesgo global para nuestro futuro. ¿Qué representa este personaje en su película?

Una de las cosas que ha sucedido en muchas dictaduras es cambiar las reglas sobre cuánto tiempo pueden estar en el poder, o cambiar las normas sobre quién puede ser procesado y quién no. Esa fue una pequeña referencia visual a la idea de que alguien en Estados Unidos podría, algún día, permanecer en el poder durante treinta años cambiando todas las reglas y reescribiendo la Constitución.

Está sucediendo en diferentes países. La gente encuentra excusas para mantenerse en el poder. Encuentran formas para decirnos que existe una guerra y que les tenemos que mantener porque son personas seguras, fuertes y que no podemos confiar en la oposición. Estamos viviendo un momento muy serio donde la gente no sabe a dónde vamos y tampoco se puede protestar porque te arrestan.

La gente encuentra excusas para mantenerse en el poder. Encuentran formas para decirnos que existe una guerra y que les tenemos que mantener porque son personas seguras, fuertes y que no podemos confiar en la oposición. Estamos viviendo un momento muy serio donde la gente no sabe a dónde vamos y tampoco se puede protestar porque te arrestan

Ha hablado sobre el ascenso del autoritarismo como un peligro global. Más allá de los Estados Unidos, ¿qué opina sobre la situación en Europa, donde la extrema derecha sigue ganando terreno?

Creo que en toda Europa hay un giro hacia la derecha y el populismo. A mi esposa y a mí nos solía preocupar, hace unos años, qué hacer y hacia dónde escapar si las cosas se ponían realmente mal. Hemos tenido el Brexit en el Reino Unido, que se basó completamente en mentiras y que ha eliminado nuestra libertad de viajar y que ha quitado la oportunidad a los niños de estudiar en el extranjero.

En 2073 las visiones del pasado del protagonista aparecen como un elemento inspiracional para cambiar la realidad. Sin embargo, vemos cómo el uso político del pasado es un elemento central en muchos movimientos de extrema derecha. ¿Cuándo sirve el pasado para avanzar y cuándo no?

Es una gran pregunta. Lo que quería hacer era presentar una película que para mí es una serie de secuencias que funcionan como una cápsula del tiempo. En realidad, son solo los últimos diez años. No quería ir demasiado atrás; quería recopilar esto de la historia reciente, cosas que podrías recordar, pero que has olvidado, o cosas que no viste, y ponerlo todo junto para crear pequeñas cápsulas del tiempo sobre diferentes temas. Mi desafío en esta película fue, en gran medida, el final porque no sabemos cómo responder a toda esta serie de sucesos. Lo que siento es que, si estamos preocupados, debemos unirnos para cambiar el sistema político.

Para mí es muy importante que la película se vea en el cine porque quiero que sea una experiencia colectiva, que debatamos y hablamos a partir de ella, como solíamos hacer antes. Te sentabas en un bar, en una plaza, y hablabas con tu familia alrededor de la mesa. En algún momento, la tecnología ha venido a separarnos. Ahora estás sentado solo en la oscuridad, discutiendo con personas en línea que ni siquiera conoces.

En algún momento, la tecnología ha venido a separarnos. Ahora estás sentado solo en la oscuridad, discutiendo con personas en línea que ni siquiera conoces

A menudo, cuando se reflexiona sobre la distopía se distinguen las visiones de Orwell, que representa la represión más dura, y la Huxley, que nos lleva a pensar en un control a través del consumo. ¿Cuál de estas visiones le parece más precisa para hablar del mundo actual?

Creo que Un mundo feliz, de Huxley, es probablemente por el que más me inclinaría a considerar ahora, aunque de alguna manera es menos leído. 1984, de Orwell, es una referencia común, que también mencionamos al final de nuestra película. También pienso que La Naranja Mecánica es asombrosa, y creo que la película Children of Men es increíble. En la película intento incluir referencias a muchas otras películas y documentales. También el mundo actual se parece a Blade Runner.

El mundo actual se parece a 'Un mundo feliz', de Huxley, o a 'Blade Runner'

Finalmente, ¿es posible mirar hacia el futuro con esperanza hoy en día?

Creo que sí, pero mi sensación principal es que seguir pensando que todo mejorará no está funcionando. Si las personas en posiciones de poder, quienes controlan la información, las noticias y la tecnología, son personas muy, muy ricas, eso se hace cada vez más evidente. Nos han dejado claro de qué lado están en Estados Unidos. En general, provienen de un sector muy pequeño de la sociedad: son hombres blancos de una educación y un trasfondo específicos. Tenemos que preguntarnos cómo vamos a sobrevivir si ellos son los que están en el poder.

Últimamente he hablado con adolescentes que ven YouTube y obtienen su información en línea a través de diferentes aplicaciones. Allí, la derecha autoritaria es muy astuta y está adelantada en ese juego, porque están pagando a youtubers para que muestren material muy extremo y oscuro. Hay mucha gente que es misógina, que odia a las mujeres, a las personas negras, a las personas de piel morena, a los musulmanes, y ya están trabajando en esto con los adolescentes. Debemos ser maduros para salvarlas y actuar ahora, hacer lo que sea necesario para protegerlos. Nada va a cambiar a través del statu quo y la inacción. Solo cambiará si realmente comenzamos a hacer cambios nosotros mismos.