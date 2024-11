Una tecnodictadura militar governada per la filla de Trump: '2073', una distopia d'Asif Kapadia

S'encén la pantalla i la distopia, de cop i volta, es fa realitat. Hem viatjat gairebé 50 anys cap al futur, és l'any 2073, i les nostres pors més grans ja formen part del nostre dia a dia. Els autoritarismes que temem finalment han aconseguit governar el planeta, on drons de vigilància i militars passegen per carrers destruïts per la guerra. Aquesta és la imatge que projecta '2073', la nova pel·lícula de ciència ficció del cineasta Asif Kapadia.

Després del seu pas per la Biennal de Venècia i el Festival de Sitges, la pel·lícula del cineasta premiat pels Óscar i els Grammy per la pel·lícula 'Amy' es va estrenar dijous passat a Cinema Ciutat amb motiu del Mallorca Evolution Festival. El seu nou projecte, que aviat arribarà als cinemes, és, segons les seves paraules, un “cop a l'estómac” per a una societat que ha perdut la capacitat de sorprendre's davant els horrors del canvi climàtic, el control sobre les dades de la població i l'auge de l'extrema dreta. Per a Kapadia, no hi ha distopies que valguin on estigui la realitat que comença a prendre forma.

No és la seva primera vegada a l'Evolution Film Festival. En aquesta ocasió ve a presentar la seva pel·lícula 2073, que ha descrit com “un cop de puny a l'estómac” per adonar-nos que hem d'actuar davant dels perills que ens aguaiten. Creu que hem perdut la capacitat de sorprendre'ns?

La idea de fer aquesta pel·lícula va sorgir perquè estava preocupat per tot el que està passant al món. Volia reunir tot això en una sola pel·lícula. Així que vaig començar a entrevistar periodistes dels Estats Units, el Regne Unit, del Brasil, de l'Argentina, de França, d'Itàlia, de Turquia; és a dir, amb moltes persones arreu del món que eren especialistes en diferents temes. Alguns estaven preocupats pel que passava amb el medi ambient, d'altres per la tecnologia, d'altres per la vigilància. Tots els que vaig entrevistar sentien que alguna cosa estava passant i que el món es dirigia en una mala direcció, en una espiral descendent. La democràcia, el clima i la nostra llibertat estaven sent atacades.

Després vaig començar a treballar amb un equip per recopilar arxius i vam estar investigant durant dos anys. Sempre vaig voler jugar amb l'estructura i fer un film de gènere, gairebé com una pel·lícula de terror o de ciència ficció, però basat en fets, en la realitat. Com que les seqüències són independents, volia tenir un personatge central i una veu en off que ho connectés tot, com en una pel·lícula o novel·la distòpica clàssica. Aquest va ser el meu objectiu: fer alguna cosa sobre el present, però també jugar amb la forma documental i portar-la a un nivell nou, si és que allò era possible.

Tornant al present més immediat: som a pocs dies de les eleccions als Estats Units, una data que coincideix amb l'estrena de la seva pel·lícula al festival.

Tothom té por a Amèrica. Tots estan espantats a tot arreu. Perquè estem connectats i les eleccions als Estats Units ens afecten a tots. Tot el que ha passat els últims anys pot ser positiu, però sento que també pot ser negatiu. Això és el que em van dir els periodistes: la raó per la qual sembla que tot està passant de manera negativa alhora a tot arreu, principalment, és per la tecnologia. S'està utilitzant la tecnologia per fer-nos sentir dividits, per fer-nos barallar, per enfadar-nos, per fer-nos tenir por i treure'ns la nostra llibertat. Acabo de tornar dels Estats Units i la gent literalment em diu que potser ja no hi ha democràcia quan els torni a visitar.

A la pel·lícula, la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, apareix com un important risc global per al nostre futur. Què representa aquest personatge a la seva pel·lícula?

Una de les coses que ha succeït en moltes dictadures és canviar les regles sobre quant de temps poden estar al poder, o canviar les normes sobre qui pot ser processat i qui no. Aquesta va ser una petita referència visual a la idea que algú als Estats Units podria, algun dia, romandre al poder durant trenta anys canviant totes les regles i reescrivint la Constitució.

Està succeint a diferents països. La gent troba excuses per mantenir-se al poder. Troben maneres per dir-nos que hi ha una guerra i que els hem de mantenir perquè són persones segures, fortes i que no podem confiar en l'oposició. Estem vivint un moment molt seriós on la gent no sap on anem i tampoc no es pot protestar perquè t'arresten.

Ha parlat sobre l'ascens de l'autoritarisme com un perill global. Més enllà dels Estats Units, què opina sobre la situació a Europa, on l'extrema dreta continua guanyant terreny?

Crec que a tota Europa hi ha un gir cap a la dreta i el populisme. A la meva dona i a mi ens solia preocupar, fa uns anys, què fer i cap on escapar si les coses es posaven realment malament. Hem tingut el Brexit al Regne Unit, que es va basar completament en mentides i que ha eliminat la nostra llibertat de viatjar i que ha tret l'oportunitat als nens d'estudiar a l'estranger.

A 2073 les visions del passat del protagonista apareixen com a element inspiracional per canviar la realitat. Tot i així, veiem com l'ús polític del passat és un element central en molts moviments d'extrema dreta. Quan serveix el passat per avançar i quan no?

És una gran pregunta. El que volia fer era presentar una pel·lícula que per mi és una sèrie de seqüències que funcionen com una càpsula del temps. En realitat, només són els últims deu anys. No volia anar gaire enrere; volia recopilar això de la història recent, coses que podries recordar, però que has oblidat, i posar-ho tot plegat per crear petites càpsules del temps sobre diferents temes. El meu desafiament en aquesta pel·lícula va ser, en gran mesura, el final, perquè no sabem com respondre tota aquesta sèrie de successos. El que sento és que, si estem preocupats, ens hem d'unir per canviar el sistema polític.

Per mi és molt important que la pel·lícula es vegi al cinema perquè vull que sigui una experiència col·lectiva, que debatem i parlem a partir d'ella, com solíem fer abans. T'asseies en un bar, en una plaça, i parlaves amb la teva família al voltant de la taula. En algun moment, la tecnologia ens ha vingut a separar. Ara estàs assegut sol a la foscor, discutint amb persones en línia que ni tan sols coneixes.

Sovint, quan es reflexiona sobre la distopia, es distingeixen les visions d'Orwell, que representa la repressió més dura, i la Huxley, que ens fa pensar en un control a través del consum. Quina d'aquestes visions us sembla més precisa per parlar del món actual?

Crec que Un món feliç, de Huxley, és probablement pel que més m'inclinaria a considerar ara, encara que d'alguna manera és menys llegit. 1984, d'Orwell, és una referència comuna, que també esmentem al final de la nostra pel·lícula. També penso que La Taronja Mecànica és sorprenent, i crec que la pel·lícula Children of Men és increïble. A la pel·lícula intento incloure referències a moltes altres pel·lícules i documentals. També el món actual s'assembla a Blade Runner.

Finalment, és possible mirar cap al futur amb esperança avui dia?

Crec que sí, però la meva sensació principal és que seguir pensant que tot millorarà no funciona. Si les persones en posicions de poder, els qui controlen la informació, les notícies i la tecnologia, són persones molt, molt riques, això es fa cada cop més evident. Ens han deixat clar de quin costat són als Estats Units. En general provenen d'un sector molt petit de la societat: són homes blancs d'una educació i un rerefons específics. Hem de preguntar-nos com sobreviurem si ells són els que estan al poder.

Últimament he parlat amb adolescents que veuen YouTube i obtenen la seva informació en línia a través de diferents aplicacions. Allà, la dreta autoritària és molt astuta i està avançada en aquest joc, perquè estan pagant a youtubers perquè mostrin material molt extrem i fosc. Hi ha molta gent que és misògina, que odia les dones, les persones negres, les persones de pell morena, els musulmans, i ja hi estan treballant amb els adolescents. Hem de ser madurs per salvar-los i actuar ara, fer el que calgui per protegir-los. Res canviarà a través del statu quo i la inacció. Només canviarà si realment comencem a fer canvis nosaltres mateixos.