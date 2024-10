Al menos cuatro soldados muertos en un ataque con drones de Hizbulá en el centro de Israel

Al menos cuatro soldados murieron este domingo en una ataque con drones de Hizbulá en la zona de Binyamina, en el sur de Haifa, según han informado los servicios de emergencias israelíes. La ofensiva golpeó una base militar e hirió gravemente a otros siete soldados. En torno a otras 60 personas resultaron también heridas de menor consideración.

El ataque es el más grave que ha sufrido Israel desde los atentados del 7 de octubre de 2023. Los servicios de emergencia aseguran que han desplegado helicópteros y ambulancias para evacuar a todos los heridos a diferentes hospitales del país.

En este ataque, Hizbulá habría logrado engañar al sistema de defensa israelí lanzando una serie de misiles para cubrir el avance de un dron, que ha explotado posteriormente contra la localidad de Binyamina. La milicia ha afirmado que su objetivo era la prestigiosa Brigada Golani, desplegada en el sur de Líbano.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los dos drones entraron en el espacio aéreo israelí desde el mar, según ha adelantado el diario The Times of Israel. Ambos dispositivos fueron monitorizados por los radares del Ejército israelí y uno de ellos llegó a ser derribado, pero perdieron la pista del segundo “posiblemente porque volaba muy cerca del suelo”. El diario apunta a que las alarmas aéreas no se activaron porque asumieron que el dron se había chocado o había sido interceptado tras desaparecer.

“El Ejército interceptó un dron que fue lanzado desde el Líbano hacia la zona naval del norte. Los civiles deben seguir siguiendo las directrices del Comando del Frente Nacional”, ha declarado el Ejército en un comunicado. Binyamina es una localidad entre Tel Aviv y Haifa, con unos 16.000 habitantes, y se encuentra a 70 kilómetros al sur de la frontera entre Israel y Líbano.

La milicia chií ha reivindicado el ataque este domingo con un comunicado en el que asegura que ha golpeado “certeramente” contra un campo de entrenamiento de la Brigada Golani en Benyamina, al sur de Haifa, así como una base militar en los Altos del Golán ocupados por Israel.

Hizbulá asegura haber desplegado una “oleada de drones” contra una brigada israelí en Binyamina “en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza y a su valiente y honorable resistencia, así como en defensa de Líbano y su pueblo”. La milicia ha alertado a los colonos israelíes que residen junto a bases militares de que abandonen estas ubicaciones “hasta próximo aviso”.

Este incidente coincide con la confirmación por parte de Estados Unidos de que va a desplegar en Israel el escudo antimisiles Thaad, que reforzará aun más el sistema de defensa aérea israelí conocido como cúpula de hierro. El secretario de Defensa Lloyd Austin ha confirmado este domingo tanto la entrega del sistema como el despliegue de efectivos militares estadounidenses para “apoyar la defensa de Israel y proteger a los estadounidenses en el país de los ataques de Irán y las milicias alineadas con el país”, dice el comunicado del Pentágono.

La acción de Hizbulá ha tenido lugar además en una jornada en la que Israel ha seguido intensificando su avance en el sur del Líbano con la entrada de dos tanques en la base de la misión de paz de la ONU (FINUL), y en la que lanzó ataques contra paramédicos de la Cruz Roja libanesa, hirió a tres soldados libaneses en un ataque contra un vehículo en el sur del país, bombardeó las inmediaciones de un paso fronterizo entre el Líbano y Siria, y destruyó una mezquita en un ataque que dejó al menos cuatro muertos.