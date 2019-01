Bruselas dice ahora que "insultó" e "injurió" a Grecia durante la crisis económica

"La insultamos, la injuriamos". Así ha resumido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la actuación de la Troika ante la crisis griega, una crisis que fue abordada con unas recetas de recortes sociales de las cuales está saliendo el país en estos momentos.

"Siempre he lamentado la falta de solidaridad con la crisis griega", ha dicho Juncker en Estrasburgo durante su discurso sobre el 20 aniversario del euro: "No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos, y nunca me he alegrado de que Grecia, Portugal y otros países se encontraran así. Siempre he querido que remontaran su lugar entre las democracias de la UE".

Precisamente las políticas de recortes aplicadas por la Troika en Grecia fueron el detonante de la irrupción de Alexis Tsipras y Syriza en 2015, que convocaron un referéndum en ese verano para rechazar los memorandos, los planes de austeridad impuestos desde Bruselas.

Tsipras ganó aquel referéndum, pero terminó aceptando la intervención de la UE y los paquetes de recortes. Y, con ello, acabó com la expectativa que había despertado en Europa como alternativa a la salida de la crisis más allá de las recetas de la Troika.

Cuatro años después de aquello, de las consecuencias de aquella salida de la crisis por la vía de los recortes, la rebaja de las pensiones, las prestaciones por desempleo y las privatizaciones, Juncker hace un acto de contricción: "Insultamos e injuriamos a Grecia".