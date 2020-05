La Embajada de China en Francia ironiza sobre la gestión del coronavirus en EEUU: "Os dijimos que era peligroso"

La Embajada de China en Francia ha difundido en Twitter un vídeo en el que compara la respuesta de su país y la de Estados Unidos al coronavirus. Con dos muñecos al estilo Lego que representan a ambos países, repasa la gestión de uno y otro en los últimos meses. "Es peligroso", advierte China en el vídeo, mientras Estados Unidos le responde: "Es solo una gripe". "Quedaos en casa", dice el primero, a lo que el muñeco americano, representado por la Estatua de la Libertad, contesta que eso es "violar los derechos humanos".

Más adelante, Estados Unidos acusa a China de no haberles advertido, a lo que responden: "Os dijimos que era peligroso". El vídeo también ironiza sobre las críticas de Trump a la Organización Mundial de la Salud: "No hicimos nada durante tres meses y, como la OMS está de acuerdo con China, le estamos quitando financiación", pone en boca de la Estatua de la Libertad. "Lo que más me gusta sobre los estadounidenses es vuestra coherencia", concluye el muñeco chino.