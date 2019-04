El lazo azul, señal en la ropa de los militares venezolanos que apoyan a Guaidó

Desde la mañana de este martes se ha visto por las calles de Caracas a soldados venezolanos que han mostrado su apoyo a Juan Guaidó con pañuelos y cintas azules en sus brazos y rostros a modo de distintivo, ha informado el periódico EL NACIONAL. "La banda identifica a los venezolanos con o sin uniforme que se activan para el cese de la usurpación", ha explicado Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos".

#Venezuela 🇻🇪: defected soldiers in the streets around La Carlota Airbase are calling on the people to come out into the streets, shouting "Don't be afraid, freedom has come!". #30Abr#OperaciónLibertadpic.twitter.com/ZvS1cPuSo6