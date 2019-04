El Gobierno de Maduro dice estar "enfrentando y desactivando" un golpe de Estado

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro está "enfrentando y desactivando" un plan golpista en alusión al pronunciamiento hecho por el líder opositor, Juan Guaidó, desde una base aérea militar.

"Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República", ha indicado el ministro en redes sociales.

En un segundo tuit, Rodríguez vincula la operación a "la ultraderecha golpista y asesina" y hace un llamamiento al pueblo "a mantenerse en alerta máxima" para "derrotar el intento de golpe y preservar la paz".

Estas afirmaciones llegan después de que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, anunciara a través de un vídeo publicado en redes sociales, la liberación del político opositor Leopoldo López, después de casi 14 años en arresto domiciliario. Del mismo modo que el Gobierno de Maduro, Guaidó ha hecho un llamamiento al pueblo venezolano para que salgan a la calle con el fin de "respaldar a las fuerzas democráticas".

"Vénganse al Palacio de Miraflores"

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha hecho un llamamiento al pueblo para que acudan al palacio presidencial para defender el Gobierno. "Invitamos a todo el pueblo de Caracas: vénganse al Palacio de Miraflores inmediatamente", ha dicho en declaraciones a Telesur. En su petición "para defender la Revolución" y "defender el palacio del pueblo", ha incluido a motorizados, milicianos y patrulleros.

"Vamos a ver qué pueden hacer contra nuestro pueblo", ha proseguido el mandatario. No obstante, Cabello ha declarado que "en este instante la situación es de tranquilidad absoluta en toda Venezuela, incluido Caracas". "La única situación irregular que puede existir es en el Distribuidor de Altamira. No en La Carlota. La Carlota no ha sido tocada absolutamente para nada". Es precisamente a La Carlota donde Guaidó ha convocado al pueblo de Caracas.

Las declaraciones de Cabello sobre la situación actual coinciden con el ministro de Defensa, el militar Vladimir Padrino, que ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que "todas las unidades militares desplegadas en las ocho Regiones de Defensa Integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares, bajo el mando de sus comandantes naturales".

"Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los seudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror", ha declarado Padrino, quien ha asegurado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas".