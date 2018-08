Muere el senador republicano John McCain, rival de Obama en 2008 y crítico de Trump

El senador republicano John McCain, un ex prisionero de guerra que perdió las elecciones de 2008 contra Barack Obama y se convirtió al final de su vida en una de las voces conservadoras más críticas con el presidente estadounidense, Donald Trump, falleció hoy a los 81 años debido a un cáncer cerebral.

El veterano legislador, que murió rodeado de su familia en su casa cerca de Sedona (Arizona), era una de las figuras políticas más respetadas de Estados Unidos, a pesar de que pasó la mayor parte de su carrera desafiando las normas y los esquemas establecidos de un Partido Republicano al que dedicó más de tres décadas de su vida.

"El senador John Sidney McCain III murió a las 4:28 pm el 25 de agosto de 2018. Su esposa Cindy y su familia estaban con el senador cuando falleció. En el momento de su muerte, había servido de forma fiel a los Estados Unidos de América durante sesenta años", informó la oficina de McCain en un comunicado.

"Murió de la forma en que vivió: bajo sus propios términos, rodeado de la gente que amaba, y en el lugar que más le gustaba", afirmó en un tuit su esposa Cindy, que un día antes había anunciado la interrupción del tratamiento médico a su marido.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.