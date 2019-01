El Parlamento británico rechaza un Brexit sin acuerdo y reclama a May renegociar con la UE la frontera irlandesa

El Parlamento británico ha votado este martes a favor de una enmienda en la que se rechaza que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo sin un acuerdo. No obstante, también ha sido aprobado un texto apoyado por primera ministra, Theresa May, que insta a renegociar el mecanismo de salvaguarda para la frontera de Irlanda –conocido como 'backstop'–, uno de los puntos más controvertidos del documento.

La cláusula que rechaza continuar si no hay acuerdo ha sido presentada por la conservadora Caroline Spelman –aunque había sido pactada por algunos laboristas–, pero no es legalmente vinculante. Eso sí, agrega presión sobre el Gobierno que preside la conservadora Theresa May para evitar una ruptura abrupta si no logra ratificar un tratado de salida con Bruselas. La enmienda ha recibido el respaldo de 318 diputados de diversas formaciones, mientras que 310 votaron en contra.

Por su parte, la enmienda que urge al Gobierno a hablar con la UE para buscar una solución alternativa al mecanismo de salvaguarda ha sido apoyada por 317 votos frente a los 301 de la cláusula propuesta por el conservador Graham Brady, que tenía el apoyo explícito de la primera ministra. El texto de la enmienda insta al Ejecutivo a buscar "arreglos alternativos", a pesar de que Bruselas se ha negado hasta ahora a reabrir la negociación sobre el acuerdo.

May ha presionado antes de la votación al sector más euroescéptico de su formación para que respaldara la enmienda y contribuyera así a incrementar la presión sobre la Unión Europea, reacia hasta ahora a ofrecer nuevas concesiones al Reino Unido. "Esta enmienda me dará el mandato que necesito para negociar con Bruselas un acuerdo que pueda apoyar una mayoría en esta cámara", ha dicho la jefa de Gobierno durante el debate.

El pasado 15 de enero, el Parlamento rechazó por un amplio margen el pacto sobre las condiciones de salida al que May llegó con los 27 líderes comunitarios restantes. Tanto los "tories" euroescépticos como sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) votaron hace dos semanas en contra del pacto al entender que la salvaguarda irlandesa puede dejar al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años en contra de su voluntad.

El diputado conservador Steve Baker, uno de los líderes de la facción euroescéptica del partido, ha reiterado que el mecanismo de salvaguarda "no va a ser aprobado por este Parlamento bajo ninguna circunstancia", celebrando que la primera ministra "lo haya comprendido".

May confía en el Parlamento si no hay 'backstop'

May ha asegurado tras la votación que el Parlamento apoyará "por mayoría" su acuerdo del Brexit si se introducen cambios respecto a la salvaguarda irlandesa. "Esta claro que ahora hay una ruta que puede asegurarnos una mayoría en esta cámara para abandonar la Unión Europea con un acuerdo", ha señalado la mandataria, que ya ha adelantado que hablará con el bloque comunitario sobre cómo "abordar" los puntos de vista del Parlamento sobre el Brexit.

Además, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se ha mostrado dispuesto a reunirse con May para dialogar sobre el acuerdo que su formación podría respaldar. Corbyn había rechazado hasta ahora las invitaciones de la jefa de Gobierno, al considerar que no se había descartado la opción de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un pacto el próximo 29 de marzo.

"Espero reunirme con la primera ministra para exponer los puntos de vista de mi partido", ha dicho Corbyn, resaltando que el Parlamento "ha votado de manera enfática en contra de la opción de un 'no acuerdo'". El responsable de la primera formación de la oposición ha argumentado que el laborismo quiere forjar un nuevo pacto con Bruselas que "proteja los puestos de trabajo y los estándares de vida".

En cualquier caso, minutos después del cierre de la sesión en la Cámara de los Coumnes, el Consejo Europeo ha emitido un comunicado en el que reitera que el acuerdo del Brexit consensuado entre Londres y Bruselas es "la mejor y única manera de asegurar una salida ordenada". "La salvaguarda irlandesa es parte del acuerdo de salida, y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación", explica la nota, emitida en coordinación con los veintisiete Estados miembros que permanecerán en la UE tras la marcha británica.