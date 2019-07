Theresa May formaliza su renuncia pidiendo a Boris Johnson un Brexit acordado que no divida a Reino Unido

Theresa May se marcha oficialmente con un mensaje a su sucesor, Boris Johnson, al que ha deseado "toda la buena suerte" en su mandato. "Queda mucho por hacer. La prioridad inmediata debe ser completar la salida de la Unión Europea de una manera que funcione para todo el Reino Unido", ha remarcado en su último discurso delante de la puerta de la residencia oficial de Downing Street antes de acudir al palacio de Buckingham. "Si se lleva a cabo esta tarea con éxito, será un nuevo comienzo para el país que puede llevarnos más allá del estancamiento actual y hacia un futuro brillante", ha añadido.

A continuación, May presentará su dimisión a la reina Isabel II, a la que informará formalmente de que el Partido Conservador tiene nuevo líder, Johnson, que se hizo este martes con la victoria en las primarias de la formación y acudirá esta misma tarde al palacio, donde la reina le designará al frente del Gobierno. "Sus éxitos serán nuestros éxitos como país, y espero que sean muchos", ha recalcado la primera ministra.

May ha tenido también palabras de agradecimiento para su equipo, las instituciones y la sociedad británica. "Gracias por confiar en mí", ha señalado. "Ser primera ministra del Reino Unido es un gran honor. La enorme responsabilidad se ve compensada por la posibilidad de servir al país. Pero no logras nada solo".

Antes de comparecer en Downing Street, May ha asistido a su última sesión de control en la Cámara de los Comunes, donde ha mostrado su apoyo en varias ocasiones a su sucesor. También ha anunciado que seguirá trabajando en la cámara como diputada. En su última réplica como primera ministra al líder laborista, Jeremy Corbin –que ha reclamado que se convoquen elecciones generales–, le ha sugerido que renuncie a su cargo: "Como líder de un partido que ha aceptado que su momento ha terminado, tal vez va siendo hora de que haga lo mismo".

El debate, el último antes del receso del verano, ha estado marcado por las acusaciones mutuas acerca de la parálisis en la que está sumido el proceso de salida de la UE. Durante su discurso final, ha ensalzado el papel "central" del Parlamento en el momento político que atraviesa actualmente Reino Unido.

May dimitió el pasado 7 de junio al verse en un callejón sin salida en la gestión del Brexit y desde entonces ha permanecido como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor. Este martes, Johnson, que ha abogado por un Brexit radical a falta de acuerdo, se impuso a otros perfiles más moderados como el del ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt. Durante un breve discurso tras el anuncio de los resultados, el nuevo líder de los tories prometió a un partido destrozado por el debate interno que va a darle "energía a este país" y va a conseguir ejecutar el proceso de salida de la UE.

La semana pasada, durante uno de sus últimos actos actos como primera ministra, May expresó su preocupación por la creciente polarización de la sociedad británica y pidió que se buscara un "terreno común" en el Brexit, insistió en la necesidad de "estar preparados para llegar a compromisos".

La dirigente británica anunció a finales de mayo su dimisión como líder conservadora después de que el Parlamento tumbara por tercera vez el acuerdo de salida al que había llegado con Bruselas. "Lo intenté tres veces. Creo que era correcto perseverar incluso cuando las probabilidades de éxito eran bajas, pero ahora creo que está claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro dirija ese esfuerzo", dijo entonces. Además de las tres derrotas parlamentarias en votaciones clave, durante los meses previos la primera ministra también sobrevivió a una cuestión de confianza interna en el Partido Conservador y a una moción de censura en la Cámara de Representantes.

Esta tarde, Johnson tomará el relevo y dará su primer discurso como premier delante de la misma puerta negra del 10 de Downing Street que May ha cruzado por última vez. Después, comenzará a nombrar a los miembros de su gabinete y despejará las dudas sobre si mantendrá o no a algunos de los ministros de May. Varios de ellos, como el titular de Justicia, David Gauke, o el de Economía, Philip Hammond, han presentado su dimisión y ya han adelantado que no formarán parte del Gobierno de Johnson.