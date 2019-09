Trump presionó al presidente de Ucrania para investigar a Biden: "Todo lo que puedas hacer será genial"

Donald Trump instó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a trabajar con el fiscal general de EEUU, William P. Barr, para abrir una investigación por corrupción contra el exvicepresidente Joe Biden, según revela la transcripción de una llamada telefónica entre ambos dirigentes ocurrida el pasado 25 de julio.

El presidente de EEUU anunció este martes que haría pública la transcripción tras ser acusado de presionar al líder ucraniano para sacar trapos sucios de Biden y su hijo a cambio de la entrega de ayuda económica por valor de 391 millones de dólares. El exvicepresidente es actualmente el candidato favorito en las primarias demócratas para disputarle la presidencia a Trump en las elecciones de 2020.

Trump reconoció este martes que, poco antes de esa conversación con el presidente de Ucrania, ordenó congelar las ayudas a ese país. Sin embargo, el presidente de EEUU alega que este bloqueo de la ayuda no está relacionado con la petición de investigación a Biden. El escándalo estalló cuando alguien de la comunidad de inteligencia de EEUU presentó una queja por el comportamiento de Trump respecto a Ucrania. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, ha activado un proceso de impeachment contra Trump.

"Se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden frenó la acusación y mucha gente quiere saber más sobre el asunto, así que todo lo que puedas hacer con el fiscal general será genial", afirmó Trump durante la llamada. "Biden presumió de haber parado la acusación, así que si puedes mirarlo...", añade.

"Dado que hemos ganado la mayoría absoluta en el Parlamento, el siguiente fiscal general será 100% de mi confianza, mi candidato", responde Zelenski.

Durante la conversación, Trump no hace mención a los 390 millones de dólares de ayuda congelados unos días antes, algo que ha justificado como una medida de presión para que los países europeos ayudasen más a Ucrania. "Nosotros hacemos mucho por Ucrania. Mucho más que los países europeos, que deberían ayudaros más de lo que lo están haciendo. Alemania no hace prácticamente nada por vosotros. Muchos países europeos, igual", le dijo Trump a Zelenski. "Estás en lo cierto no solo al 100%, sino más bien al 1000%", responde el ucraniano.