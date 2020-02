Última hora sobre el coronavirus

Este sábado, dos días antes de su vuelo a Madrid, Cristina recibió un correo de la aerolínea Ryanair en la que se instaba a los pasajeros a llegar con dos horas y media de antelación al aeropuerto por "las posibles colas en los controles de seguridad", sin mencionar ningún protocolo especial por el coronavirus, que ha dejado cinco muertes en el país. Informa Álvaro Medina.

Cristina lleva más de cuatro años viviendo en Italia y ahora regresa a España. "Trabajo en la zona norte del país como fotógrafa y cuando compré el billete la semana pasada todavía el virus no había llegado a Italia". En los últimos días el número de infecciones comenzó a crecer y Cristina realizó varios viajes en tren desde Marilleva, en la región de Trento, para llegar a Milán un día antes del vuelo por si pudiese haber cierres por cuarentena o un posible aumento de controles.

"La situación en el aeropuerto es de total normalidad. Hay gente con mascarillas, sobre todo dependientes de tiendas y algún pasajero extranjero, pero no se han cancelado vuelos", cuenta Cristina a eldiario.es. La española ha pasado los controles de seguridad hasta la zona de embarque sin problema y, hasta ese momento, no se han realizado controles específicos de temperatura.

La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado el cierre de fronteras en Europa, algo que sí ha pedido la extrema derecha de Salvini y Le Pen. La Unión Europea es clara: "No hay motivos para cerrar fronteras". "La OMS no ha dado ninguna recomendación para las limitaciones en fronteras, viajes y comercio; pedimos a los Estados miembros coordinación", ha afirmado este lunes la Comisión Europea.