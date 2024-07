Albares marca distancias con Yolanda Díaz por el plantón a Orbán: “España no es favorable a que haya boicots”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se desmarca de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que anunció que plantaría al Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán en la próxima reunión de ministros de Trabajo que se celebrará en Hungría como país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. La ausencia de los ministros en ese tipo de citas es uno de los debates en el seno de la UE como reacción a los viajes de Orbán a Moscú y Pekín marcando distancias con la posición común respecto a la guerra en Ucrania, pero no hay unanimidad. Y tampoco en el Gobierno español.

“España no es favorable a que haya boicots”, ha respondido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a una reunión con sus homólogo en Bruselas. “No debe haber boicots”, ha reiterado.

Así, el jefe de la diplomacia española ha apostado por valorar la presencia española en esas reuniones en función de los contenidos que se aborden. “Hay temas que son vitales para España y nuestra voz y presencia debe estar garantizada”, ha respondido.

Díaz anunció la semana pasada que no acudiría a la cita prevista para el mes de octubre. Sin embargo, no hay una decisión tomada a nivel del Gobierno. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se mostró contraria a ese plantón y aseguró que ella acudiría a las reuniones siempre que su agenda se lo permitiera. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que aún no había tomado una decisión y que lo haría a finales de este mes en base a la agenda.

Tampoco hay un consenso al respecto en el seno de la UE. La celebración de la reunión informal de ministros de Exteriores a finales de agosto en Budapest es una de las cuestiones que discutirán este mismo lunes en Bruselas. El alto representante, Josep Borrell, ha explicado que tomará una decisión tras escuchar a los ministros. Sobre la mesa está la posibilidad de celebrar una reunión formal en Bruselas de ministros de Exteriores coincidiendo con la fecha en la que está prevista la informal (denominada Gymnich) en Budapest.

Pero no hay unanimidad a ese respecto. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha dicho nada más llegar a Bruselas que su intención es asistir a la cita de Budapest. La decisión de la Comisión Europea de plantar a Orbán en los encuentros informales de ministros y suspender el tradicional viaje del Colegio de Comisarios al país que asume la presidencia rotatoria sin consultar a los estados miembros ha generado malestar en algunas capitales.