Angela Merkel, tras 16 años pensándoselo: "Sí, soy feminista y todos deberíamos serlo"

Tras años esquivando la cuestión, Angela Merkel ha adoptado una postura clara sobre el feminismo en los últimos momentos de su mandato. Durante los 16 años que lleva en el poder, la primera mujer canciller de Alemania ha sido reacia a calificarse sin rodeos como feminista. Este miércoles lo hizo en Düsseldorf, durante un acto con la escritora e icono feminista Chimamanda Ngozi Adichie.

"En lo esencial, (el feminismo) va de que los hombres y las mujeres sean iguales, en su participación en la vida social, y en todos los aspectos de la vida en general. En este sentido, puedo decir: 'Sí, soy feminista", dijo la canciller, en uno de sus posicionamientos más claros a favor del feminismo, después de años mostrándose ambigua en esta cuestión. "Para mí, la palabra 'feminismo' está conectada con un movimiento específico que ha luchado mucho para poner estos asuntos en la agenda".

A continuación, Merkel, de 67 años, se refirió al momento incómodo que vivió en un evento de la cumbre Women20 en Berlín en 2017, cuando le preguntaron directamente si se consideraba feminista. En aquella ocasión, la canciller evitó responder claramente a la pregunta, lo que provocó críticas.

Este miércoles, admitió sus reticencias del pasado. "En ese momento, fui un poco más tímida. Hoy me lo he pensado mejor. Y en ese sentido, puedo decir que todos deberíamos ser feministas". Su comentario provocó el aplauso del público, así como una reacción de alegría de Adichie, autora del aclamado ensayo Todos deberíamos ser feministas.

We can’t help but love Chimamanda's joyful outburst when the German Chancellor, Angela Merkel agreed that we should all be feminists.#ChimamandaMerkel pic.twitter.com/tMckqwtnIb — GLG Communications (@GLGcomms) 8 de septiembre de 2021

La relación de Merkel con el feminismo es uno de los aspectos que aborda la periodista Ana Carbajosa en su nuevo libro Angela Merkel. Crónica de una era (Península). "Ella reniega de la etiqueta de feminista y dice que hay otras mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres y que, por tanto, merecen mucho más que ella, la clásica evasiva merkeliana en la que evita definirse y adscribirse a ninguna etiqueta", decía hace unos días la autora, que ha seguido los pasos de la canciller durante años, en una entrevista con elDiario.es.

"Pero más allá de la terminología, sí es verdad que ha ido adquiriendo con los años, como tantas mujeres que han llegado al poder, conciencia de la desigualdad. Por ejemplo, en un principio ella se oponía férreamente a las cuotas, y al final, en parte por iniciativa del Partido Socialdemócrata (SPD), han salido adelante para las empresas. Se ha ido haciendo más consciente de que no habrá igualdad si no hay políticas decididas y claras, de que la igualdad por sí sola no va a llegar", dice Carbajosa.

"Algo ha cambiado en nuestro país"

Según recoge la cadena Deutsche Welle, durante el acto, Merkel se sinceró sobre sus experiencias de joven y contó al público lo que la había marcado, entre ello el hecho de estudiar Física, recordando cómo formó parte del pequeño porcentaje de mujeres que estudiaban una materia dominada por los hombres. Merkel dijo que en muchas ocasiones se peleó por acceder a una mesa para hacer experimentos, lo que le enseñó a luchar por su puesto, informa la cadena alemana.

La canciller también habló de las diferencias que ha visto en la sociedad alemana en las últimas décadas. "Debo decir que algo ha cambiado en nuestro país", dijo. "Hace 20 años no me habría dado cuenta de que en una mesa redonda solo había hombres. Ya no creo que eso esté bien. Hay algo que falta".

Tras 16 años al frente del Gobierno, Merkel, que sigue siendo la política más popular del país, abandonará su puesto después de las elecciones generales del 26 de septiembre de las que saldrá su sucesor. Los datos en las últimas encuestas son adversos para el bloque conservador, situado en segunda posición por primera vez en más de 17 años, por detrás del SPD.

La caída en las encuestas ha movilizado a la canciller en la recta final de su mandato. Merkel ha salido en los últimos días en defensa de Armin Laschet, candidato del bloque conservador y ha pasado al ataque de quien ha sido su vicecanciller en esta última legislatura, el candidato socialdemócrata Olaf Scholz, advirtiendo de que ni el SPD ni sus socios preferentes, Los Verdes, descartan dejarse apoyar por La Izquierda.

Durante el acto del miércoles, Merkel dijo que deja el cargo con la conciencia tranquila. "Creo que he aportado mi granito de arena y quien no lo haya entendido ahora no lo entenderá en los próximos cuatro años". En cuanto a su marcha, comentó que necesita margen para pensar en sus próximos pasos. "He optado por no hacer nada por el momento y esperar a ver qué pasa. Y eso me parece muy fascinante".