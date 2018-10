El Servicio Secreto de EEUU intercepta dos artefactos explosivos enviados a Barack Obama y Hillary Clinton

El Servicio Secreto de EEUU ha encontrado dos artefactos explosivos enviados por correo al expresidente Barack Obama y a la antigua candidata y secretaria de Estado Hillary Clinton, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado de prensa.

El paquete enviado a Hillary Clinton fue interceptado el martes. El FBI ha informado que el paquete fue localizado cerca de la casa de la exsecretaria de Estado.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time