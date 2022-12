Biden desclasifica más de 12.000 documentos sobre el asesinato de Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves desclasificar miles de documentos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en noviembre de 1963, una decisión que había pospuesto por la pandemia de la COVID-19.

La Administración de los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicó en su página web más de 12.000 documentos sobre el magnicidio del expresidente demócrata poco después de que Biden emitiera su orden en un memorándum.

En ese texto, Biden explicó que casi 60 años después de la muerte de Kennedy, su asesinato “sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en la memoria de muchos que vivieron ese día terrible”.

“Es fundamental que el Gobierno de Estados Unidos garantice la transparencia divulgando toda la información de los registros relacionados con el asesinato, excepto cuando haya fuertes motivos para no hacerlo”, dijo.

Según una legislación de 1992, los informes sobre el asesinato de JFK deberían ser hechos públicos en 25 años, es decir, en 2017, pero se permitían aplazamientos si se consideraba que existían preocupaciones sobre seguridad nacional.

El expresidente Donald Trump (2017-2021) ordenó la divulgación de 2.800 documentos inéditos en octubre de 2017, aunque decidió mantener en secreto centenares de ellos bajo esta premisa.

En octubre de 2021, Biden volvió a aplazar la desclasificación de los documentos al considerar que la pandemia de la COVID-19 no permitiría a los trabajadores de los Archivos Nacionales estudiar bien la documentación.

El entonces presidente demócrata fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas) a manos de Lee Harvey Oswald, quien según la investigación oficial de la comisión Warren actúo en solitario. A falta del estudio pormenorizado de los documentos, no se esperaba que hubiese ninguna revelación que cambiara la información básica sobre qué pasó, pero los archivos pueden ser útiles para los historiadores interesados en los eventos alrededor del asesinato.

Lo que queda por publicar

Con esta desclasificación, se han publicado en su totalidad el 95% de los documentos de la colección de archivos de la CIA sobre el asesinato de JFK, dijo un portavoz de la CIA en un comunicado recogido por la agencia Reuters. No queda ningún documento y no quedará ningún documento redactado o retenido en su totalidad tras una “revisión intensiva de un año” de toda la información no publicada anteriormente.

En el memorándum, Biden dijo que hasta el 1 de mayo de 2023, los Archivos Nacionales y las agencias pertinentes “revisarán conjuntamente las partes censuradas restantes en los registros que no se habían divulgado públicamente”. Tras esa revisión, “cualquier información que no se haya hecho pública y que las agencias no recomienden que se siga aplazando” se hará pública antes del 30 de junio de 2023.