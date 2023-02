Biden desvincula a China de los tres objetos voladores derribados tras el globo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado este jueves que los tres objetos voladores derribados en su territorio y en Canadá no parecen tener ningún vínculo con el globo “espía” chino. Según ha explicado, la inteligencia de Estados Unidos cree que son “probablemente globos vinculados a empresas privadas o instituciones recreativas”. Ha mencionado que se puede tratar de objetos encargados de la investigación de fenómenos meteorológicos u otros estudios científicos.

Biden ha comunicado su intención de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinpin, para hablar sobre el globo derribado el 4 de febrero. Cuando se produjo el ataque, el objeto llevaba días sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana (noroeste), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos.

El presidente Biden ha añadido que no ha habido un incremento de objetos voladores en el espacio aéreo del país y ha atribuido el reciente derribo de esos objetos a unos cambios en la frecuencia de los radares que hicieron las Fuerzas Armadas tras detectar el globo “espía” chino. Para abordar esta situación, el mandatario ha asegurado que su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, está elaborando unas nuevas reglas sobre detección de objetos voladores para incorporarlas a la estrategia de defensa nacional.

La reunión con Xi Jinpin se producirá en un clima de tensión creciente entre las dos potencias internacionales, en la que, según ha asegurado en la comparecencia, no pretende pedir perdón por el derribo del globo. “Espero hablar con el presidente Xi y quiero llegar al fondo de este asunto, pero no voy a pedir disculpas por abatir ese globo”, ha afirmado el mandatario ante la prensa en la Casa Blanca. Por su parte, el Gobierno chino ha asegurado que el globo entró en el espacio aéreo estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirma que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje.

Tras años de tensiones con el Gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Biden y Xi se reunieron por primera vez como presidentes el año pasado en el G20 en Bali en un intento de rebajar las tensiones y evitar que rivalidad entre las dos potencias desemboque en un conflicto abierto. Sin embargo, el descubrimiento de los “globos espía” ha revivido las tensiones y llegó a provocar la suspensión de una viaje a China que tenía previsto hacer el secretario de Estado, Antony Blinken.