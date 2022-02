Bruselas empieza a retener fondos a Polonia por valor de 15 millones por desoír a la Justicia europea

Bruselas empieza a retener dinero europeo a Polonia por su insumisión a la Justicia europea. Así, este martes ha anunciado que retendrá los primeros 15 millones de fondos por impago de una multa del Tribunal de la UE relativa a la mina de lignito de Turów, situada en territorio polaco, a un suspiro de Alemania y República Checa, y para la que Varsovia prolongó la licencia de actividad hasta 2026 sin realizar la preceptiva evaluación de impacto previa.

El tribunal con sede en Luxemburgo dictó medidas cautelares para paralizar la actividad de la mina denunciada por la República Checa mientras se resolvía el litigio entre Praga y Varsovia. Pero el Gobierno polaco no aceptó estas medidas provisionales, a raíz de lo cual el tribunal impuso la multa.

"La Comisión Europea ha informado a Polonia de que procederá a la compensación de los pagos de las sanciones adeudadas en el asunto de la República Checa contra Polonia sobre la mina de lignito de Turów", explica el portavoz de la Comisión Europea Balazs Ujvari sobre una multa que consiste en medio millón de euros diarios: "La compensación se refiere a sanciones que abarcan el período entre el 20 de septiembre de 2021 y el 19 de octubre de 2021. La Comisión Europea procederá a la compensación a partir de diez días hábiles de esta notificación". Es decir, aún tiene margen Polonia para cumplir antes de que empiece a cortarse el grifo del dinero europeo.

"Al realizar la compensación" dice el portavoz comunitario, "la Comisión Europea cumple su obligación legal de cobrar las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de la UE de conformidad con su auto de 20 de septiembre de 2021. A este respecto, la Comisión sigue las normas establecidas en el reglamento financiero, en caso de falta de pago por el Estado miembro".

En paralelo a este proceso, la República Checa y Polonia han llegado a un acuerdo para poner fin al contencioso en torno a esta polémica, informa Efe, que incluye un pago de 45 millones por los daños causados a varias localidades checas, la construcción de una valla subterránea para prevenir pérdidas de aguas subterráneas y un terraplén contra el ruido. En cuanto Varsovia haga efectiva la compensación, Praga retirará la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le había dado la razón y ordenado cautelarmente el cierre de la mina.

Más reclamaciones de Bruselas a Polonia

Además de por la mina, Bruselas reclama 69 millones a Polonia de la multa por atentar contra la independencia judicial. La Comisión Europea ya ha pedido a Varsovia que cumpla con la sanción del Tribunal de Justicia de la UE por la reforma que estableció la Sala Disciplinaria de los jueces, considerada por Bruselas y Luxemburgo un asalto a la independencia judicial.

El 27 de octubre pasado la Justicia europea impuso a Polonia una multa de un millón de euros al día mientras no retire la reforma que recorta la independencia judicial. El castigo del Tribunal de Justicia de Unión Europea respondía a la negativa de Varsovia a cumplir sus medidas cautelares, que pedían la retirada de la Sala Disciplinaria de los jueces, considerada por Bruselas y el tribunal con sede en Luxemburgo un asalto a la independencia judicial.

Pero, de momento, Polonia no está pagando esa multa. Así, la Comisión Europea ha explicado este jueves que, después del intercambio de comunicaciones con el Gobierno polaco, ha decidido reclamar 69 millones de euros en atrasos por la multa.

Si Polonia no pagase, algo que no ha pasado antes en las multas que Bruselas impone a los países cuando no aplican la legislación comunitaria, la Comisión podría retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses.

Mecanismo de condicionalidad

Otro asunto pendiente con Polonia es la aplicación del mecanismo de condicionalidad, aquel que vincula la entrega de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Un mecanismo que se aprobó en paralelo a los fondos de recuperación de la pandemia y que está siendo examinado por el Tribunal de Justicia de la UE, que el próximo 16 de febrero dará su veredicto.

Mientras llega ese fallo, la Comisión Europea mantiene bloqueados 36.000 millones de fondos de recuperación a Polonia.