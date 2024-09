El chef José Andrés, sobre Gaza: “No tiene sentido hacer pagar a millones de palestinos por el ataque terrorista de unos pocos”

En una reciente entrevista con el medio mexicano Milenio, el chef español José Andrés comparte su visión sobre la ayuda humanitaria y la importancia de la alimentación en momentos de crisis, bien sean desastres naturales o conflictos armados. El cocinero español, reconocido por su trabajo a través de su organización World Central Kitchen (WCK), insiste en la necesidad de enviar ayuda humanitaria a estas zonas y destaca cómo la voluntad de ayudar de los seres humanos trasciende fronteras: “Las ganas de la gente de ayudar al prójimo en momentos complicados son enormes”.

Esa necesidad humana de ayudar, asegura el chef, le llevaron a él y a su equipo de WCK a Gaza la pasada primavera. Un ataque de Israel mató a siete de sus trabajadores el 1 de abril de este año, mientras se encontraban repartiendo alimentos y comidas en el centro de la Franja. Los fallecidos eran de Australia, Polonia, Reino Unido, Palestina y un ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá. La organización detuvo sus operaciones humanitarias en el enclave, y aseguró que fueron atacados pese a que viajaban en varios vehículos con el logo de la ONG, coordinando sus movimientos con el Ejército de Israel en una zona “no conflictiva”.

“Era la primera vez en 23 años que llegaba un barco a las playas de Gaza y lo hicimos con mucho éxito. Iba todo muy bien, hasta que esto sucedió. La guerra no tiene sentido, no tiene sentido que un líder esté haciéndole pagar a millones de palestinos el ataque terrorista de unos pocos”, asegura el chef.

A través de WCK, José Andrés ha liderado iniciativas en desastres como huracanes, terremotos y conflictos bélicos, y ha acercado la comida caliente a cientos de personas en momentos en los que los sistemas de distribución se paralizan. “Cuando hay un desastre muchas veces los sistemas de distribución se paran. No hay electricidad, no hay agua. Los restaurantes y los supermercados cierran. Las grandes cadenas de alimentación se colapsan; necesitas un grupo que llegue y comience todo el proceso rápidamente porque es el momento en el que la gente lo necesita”, explica en la entrevista para el medio mexicano. El chef recuerda que su equipo ha conseguido reunir y preparar un millón de comidas en la guerra de Ucrania, reorganizando la entrega de alimentos en un país que, a pesar de ser un gran exportador de comida, enfrenta grandes retos logísticos debido a la guerra.

El cocinero también subraya la importancia de estar preparados ante posibles crisis alimentarias a nivel global. “Si no tenemos cuidado y los países no se preparan, puede ser que un día, donde ahora parece que hay comida para todos, nos levantemos y no haya suficiente”, advierte. José Andrés insiste en que, en momentos de desastre o conflicto, es esencial dar una respuesta rápida para poder garantizar la alimentación, lo que requiere la participación activa de todos.El chef invita también a cualquier persona interesada a unirse a los esfuerzos de WCK.