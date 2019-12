"Mind the gap": la historia de por qué hay una estación de metro en Londres donde la voz de la megafonía es diferente

"Mind the Gap", la voz que advierte por megafonía a los usuarios del metro de Londres que tengan cuidado con el espacio entre coche y andén, es una parte imprescindible del imaginario colectivo de la ciudad. Hoy en día, el sonido es idéntico en todas las estaciones menos una: en Embankment, en la plataforma norte de la Northern Line, es posible escuchar una voz completamente distinta, y tras ella hay una historia de amor, pérdida y solidaridad.

La anécdota, que se remonta a 2012, se ha vuelto a hacer viral gracias a un hilo de Twitter de John Bull, director de la web London Reconnections, informa The Guardian. "Justo antes de la Navidad de 2012, el personal de la estación de Embankment Tube fue abordado por una mujer que estaba muy molesta. No dejaba de preguntarles adónde se había ido la voz. No estaban seguros de lo que quería decir. ¿La voz? La voz, dijo. El hombre que dice 'Mind the Gap", comienza el relato de Bull. El personal explicó que el sistema había sido actualizado y digitalizado con nuevas voces, a lo ella replicó: "La voz era mi marido".

Just before Christmas 2012, staff at Embankment Tube station were approached by a woman who was very upset.



She kept asking them where the voice had gone. They weren't sure what she meant.



The Voice?



The voice, she said. The man who says 'Mind the Gap'