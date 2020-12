EEUU sospecha que hackers rusos han atacado varias agencias del Gobierno

Hackers rusos han atacado los sistemas informáticos de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluidos los Departamentos del Tesoro y de Comercio, según sospechan fuentes del Gobierno citadas por el diario The New York Times.

Según el diario, los hackers, que tuvieron incluso acceso al correo electrónico, actuaron casi con toda seguridad en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según la información del diario estadounidense. El ataque ha sido calificado como uno de los más grandes y sofisticados dirigidos contra los sistemas federales de información en los últimos cinco años.

Aunque la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido en varias ocasiones que el Gobierno estaba preocupado por la intervención rusa en las elecciones de 2020, las agencias clave que trabajan para la administración, y no relacionadas con las elecciones, han sido atacadas durante las últimas semanas, señala The New York Times.

Un miembro del Gobierno ha afirmado que es demasiado pronto para evaluar los daños producidos por los ataques y cuánto material ha quedado comprometido, pero según varias fuentes, los ataques habían comenzado ya esta primavera, lo que significa que continuaron sin ser detectados durante los meses de la pandemia y las elecciones.

"El gobierno de Estados Unidos está al tanto de estos informes y estamos tomando todas las medidas necesarias para identificar y remediar cualquier posible problema relacionado con esta situación", ha dicho John Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado.

El Departamento de Comercio ha reconocido que una de sus agencias se había visto afectada, aunque no citó cual, aunque el periódico afirma que pudo ser la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, que es la que se encarga de establecer los estándares y decidir si se bloquean importaciones y exportaciones de tecnología consideradas un riesgo para la seguridad nacional. En cuanto al ataque contra el Departamento del Tesoro, los motivos son menos claros.

La noticia del ataque se produce menos de una semana después de que la Agencia de Seguridad Nacional, responsable de defender los sistemas de seguridad nacional de Estados Unidos, emitiera una advertencia de que "actores patrocinados por el estado ruso" estaban aprovechando fallos en los sistemas informáticos utilizados por el gobierno federal.

El Kremlin niega las acusaciones

La embajada de Rusia en Washington negó el domingo por la noche que Moscú se haya involucrado en algún tipo de piratería contra Estados Unidos. En un comunicado aseguraron que Rusia "no lleva a cabo operaciones ofensivas en el dominio cibernético".

Este lunes el Kremlin ha vuelto a asegurar que "no tiene nada que ver" con el ataque. "Una vez más, puedo negar estas declaraciones", ha dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov ha asegurado que "no hay necesidad de culpar tan infundadamente a los rusos de todo" si Estados Unidos sufre desde hace meses ataques y no pueden hacer nada contra ellos.

"No tenemos nada que ver con esto", ha recalcado Peskov, quien también ha recordado que el presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció a Estados Unidos negociar y firmar un acuerdo de cooperación en la esfera de la ciberseguridad y la seguridad de la información, algo que permitiría a ambos países luchar contra delitos cibernéticos y contra el ciberespionaje. "Estados Unidos no aceptó la invitación de Putin", ha dicho el portavoz del Kremlin.