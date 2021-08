Hallan ahorcado en un parque de Ucrania al activista bielorruso Vitaly Shishov

El líder de la organización humanitaria Casa de Bielorrusia en Ucrania (BDU), Vitaly Shishov, quien se hallaba desaparecido desde este lunes, fue encontrado ahorcado en un parque de Kiev, ha informado la Policía de la capital ucraniana. "La policía ha incoado una causa penal según el artículo 115 del Código Penal de Ucrania (asesinato premeditado) y verificará todas la posibles versiones, incluida la de asesinato presentado como suicidio", señala comunicado publicado en la página web de Policía Nacional de Ucrania.

Los compañeros de Shishov denunciaron que no sabían nada de él desde la mañana de este lunes, cuando no regresó a su casa después de salir a correr. "Rastreamos todo el bosque donde él solía correr, pero no hallamos ningún rastro de Vitali", señalaron en una entrada en el canal de Telegram de la BDU, organización que presta asistencia a los bielorrusos que han huido de su país.

La policía indicó que Shishov, de 26 años, tenía consigo su teléfono móvil y otros efectos personales. El activista había comentado hace unos días a sus compañeros que se sentía vigilado y que desconocidos habían intentado trabar conversación con él.

La noticia llega un día después de que la atleta olímpica Krystsina Tsimanouskaya, velocista profesional, denunciase la intención de su Gobierno de querer expulsarla de Tokio en contra de su voluntad. La deportista, que fue trasladada a coger el vuelo de vuelta a su país de origen, se negó a subir en el avión y solicitó ayuda a la policía del aeropuerto de Haneda, en Tokio, y finalmente pidió asilo en la embajada de Polonia.