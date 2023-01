El hijo de Jair Bolsonaro asegura que el expresidente no tiene previsto volver a Brasil

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro no tiene pensando volver a su país, según dijo este sábado a medios locales su hijo y senador Flávio Bolsonaro. “No hay previsión para su regreso. Él sabrá cuando lo hace. Puede ser mañana, puede ser en unos seis meses o puede no regresar nunca. Yo no lo sé”, aseguró el hijo del exmandatario.

Asalto a la democracia en Brasil: ¿qué puede pasar con Jair Bolsonaro?

Más

Las declaraciones llegan después de que la exprimera dama Michelle Bolsonaro llegara este viernes a Brasilia después de pasar un mes en Orlando con el expresidente. El senador dijo que no sabe con quién está su padre en este momento, pero agregó que “con seguridad son personas muy próximas”. Bolsonaro ingresó a Estados Unidos posiblemente con un visado A-1, reservado para diplomáticos y jefes de Estado.

Bolsonaro partió rumbo a Orlando el 30 de diciembre, dos días antes de la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al Gobierno. El expresidente argumentó que el viaje respondía a unos días de descanso. “¿Acaso ustedes nunca tomaron vacaciones?”, dijo el senador por el Partido Liberal.

Además, The Financial Times ha publicado este lunes un artículo donde asegura que el expresidente de Brasil solicitó una visa de turista de seis meses para permanecer en Estados Unidos. “Creo que Florida será su hogar temporal lejos de casa. Ahora mismo, con su situación, creo que necesita un poco de estabilidad”, dijo Felipe Alexandre, abogado del expresidente, al medio británico. elDiario.es no pudo confirmar esta información debido a que el Departamento de Estado ha declarado que no está autorizado a hacer comentarios sobre casos específicos de visados.

A principios de este mes, un grupo de representantes demócratas en el Congreso firmaron una carta instando a la administración de Joe Biden a revocar el visado de Bolsonaro. “No debemos permitir que el señor Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño se refugie en Estados Unidos para escapar de la justicia por cualquier delito que puedan haber cometido cuando estaban en el cargo”, decía la carta, que abrió el debate sobre la opción poco probable de que Estados Unidos avance con una deportación. Alexandre le dijo a Financial Times: “Si vas a echar a alguien del país, tienes que tener una justificación legal para hacerlo”.

Bolsonaro abandonó Brasil sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de octubre en las que ganó Lula. También ha sido poco enfático en las críticas al intento de golpe a la sede de las instituciones democráticas de Brasil el 8 de enero pasado.

“Si quieren imputarle a Bolsonaro alguna responsabilidad por un campamento pacífico de personas que protestaban legítimamente por no haberlo desmovilizado, Lula también tiene que ser responsabilizado”, dijo el senador sobre el campamento de bolsonaristas que habían montado frente al cuartel general del Ejército y desde el que partieron los actos golpistas.

La casa en la que reside Bolsonaro en Miami es del exluchador José Aldo. La mansión cuenta con ocho dormitorios y está ubicada en una comunidad cerrada cerca de los parques de Disney, por montos que van desde 519 dólares por día pero cedida por el excombatiente, quien apoyó a Bolsonaro en las elecciones de 2022, según cuenta en esta crónica Thiago Amâncio, publicada en Folha do São Paulo.

Bolsonaro enfrenta múltiples investigaciones en su contra, las últimas abiertas tanto el Supremo Tribunal Federal como el Tribunal Superior Electoral. La Corte Suprema pidió investigar su posible responsabilidad como incitador de los ataques del 8 de enero. “No hay ningún temor. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ocurrió en Brasil. Si estuviese sentado en la silla presidencial podrían decir que facilitó alguna cosa pero no estaba”, aseguró Flávio Bolsonaro.

Con información de EFE