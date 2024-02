Hind, la niña que murió en Gaza después de hablar por teléfono con su familia: “Fue más valiente que todos nosotros”

El primo de una niña palestina de seis años que murió en Gaza después de que el coche de su familia fuese tiroteado por tanques israelíes ha contado las conversaciones telefónicas que mantuvo con ella mientras pedía ser rescatada. A Mohammed Hamada le atormentan las últimas palabras de la pequeña.

Hind Rajab viajaba en coche con su tío, su tía y sus cuatro primos, para trasladarse a una zona más segura de la Franja. La Media Luna Roja había perdido el contacto con ella pero había mandado una ambulancia con dos paramédicos.

El sábado pasado se halló el coche con el cadáver de Hind y el de los seis miembros de su familia. A pocos metros, se encontraba la ambulancia con los cuerpos de los dos paramédicos de la Media Luna Roja Palestina, Yusuf Al Zeino y Ahmed Al Madhoun, que habían acudido a rescatarla pero no lo lograron.

El primo de la niña, Mohammed Hamada, dice estar desolado por su muerte y culpa al Ejército israelí. Atrapada en el coche, Hind había telefoneado a la Media Luna Roja y suplicado que vinieran a salvarla: “Tengo mucho miedo, por favor, vengan”. La organización humanitaria perdió el contacto con la ambulancia enviada en su ayuda el 29 de enero. Los dos paramédicos y Hind estuvieron desaparecidos hasta que se confirmó su muerte este sábado. Se desconoce todavía la causa exacta de sus muertes.

🚨 Urgent: The Palestine Red Crescent ambulance was discovered bombed the Tal al-Hawa area of #Gaza City, resulting in the killing of crew members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who had been missing since a rescue mission for the child Hind Rajab 12 days ago.#NotATarget❌… pic.twitter.com/dCgfeevTd8 — PRCS (@PalestineRCS) 10 de febrero de 2024

Hind también había hablado por teléfono con Hamada, mientras esperaba que alguien la rescatara. El joven de 28 años vive en Fráncfort (Alemania) y la calidad de las comunicaciones hizo que para él fuera más fácil hablar con la niña desde Europa. La madre de Hind también habló con ella pero con mayor dificultad.

“Hind me dijo: 'Por favor, ayúdame. Por favor, ven a rescatarnos. Rescátame'. Me dijo que estaba herida en una pierna”, explica su primo desde Alemania. “Yo me eché a llorar, literalmente, porque no podía hacer nada, y creo que toda mi familia estaba en la misma situación. Me impresionó su fortaleza. Mi mujer le dijo: 'Cariño, no tengas miedo, Dios te quiere y cuidará de ti'. Y ella se limitó a responder 'de acuerdo'. Creo que Hind fue más valiente que todos nosotros”. Hamada explica que desde ese día se ha sentido abrumado por el dolor y que el sábado revivió el trauma tras enterarse de que se había recuperado el cadáver de Hind y el de sus tíos y primos.

“Todos pensábamos que cuando tuviéramos la oportunidad de recuperar sus cuerpos y enterrarlos iba a ser más fácil, pero no ha sido así. Fue como volver a vivir sus muertes, así que nos encontramos de nuevo con todo el dolor y las lágrimas”, lamenta.

Las tropas israelíes “dispararon” a Hind y su familia

Hamada explica que la tragedia se desencadenó el 29 de enero, cuando Hind y su tío, su tía y sus cuatro primos intentaron huir de la Ciudad de Gaza, una de las más bombardeadas por el Ejército israelí durante su ofensiva. Sin embargo, al parecer la familia se encontró con tanques israelíes en la zona de Tel al Hawa y su coche fue tiroteado. El joven se enteró por otros familiares hacia las 13:40 hora local (12:40 en España) de que los militares habían “disparado” a la familia, entonces él y otro primo se pusieron en contacto con la Media Luna Roja Palestina para pedir ayuda.

Tras recibir la llamada de la niña, Hamada llamó directamente a la familia y habló con la prima de Hind, Layan Hamadeh, de 15 años, que también se encontraba en el vehículo y estaba en contacto con la Media Luna Roja Palestina. La organización ha publicado una grabación parcial de su angustiosa llamada telefónica, en la que se oye a la niña gritar. “Layan me contó que habían disparado a su padre y a mi tía —su madre es mi tía— y que todos habían muerto. Me dijo que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel les estaban disparando y también me dijo que los tanques se estaban acercando”, explica Hamada.

“Me contó que estaba herida, Hind también, y que necesitaban ayuda. Luego le pregunté por su padre y mi tía, si estaban bien. Me dijo que no podía ver sus caras. Realmente no sé por qué, si era porque sus heridas eran muy graves o porque estaban lejos de ella”. “Layan explicó que había resultado herida en la pierna, al igual que Hind, pero que no sabía lo grave que era la herida o heridas porque estaba cubierta –todas estaban cubiertas– de sangre”, añade Hamada.

El joven cuenta que habló con su prima mayor varias veces mientras intentaba coordinar el rescate con la Media Luna Roja, pero la última vez que pudo comunicarse con Layan fue a las 14:40. Hamada, que es informático y se mudó de Gaza a Alemania hace 10 años, explica que en ese último contacto su prima estaba asustada: “Gritó que le estaban disparando y creo que murió mientras estaba hablando con ella”.

“Tomé nota de la hora de todas las llamadas y creo que fuimos la Media Luna Roja o yo los últimos en hablar con ella. Pude oír los disparos y fue la última vez. Un par de minutos después conseguí llamarlas de nuevo, pero esta vez Hind se puso al teléfono y dijo que Layan había muerto”, cuenta.

Poco después la familia perdió el contacto con Hind, a quien Hamada describió como una “niña divertida” que soñaba con convertirse en doctora. Layan quería ser abogada y era “muy inteligente, muy reflexiva”. Hamada indica que la familia aún no sabe cómo murió Hind y el resto de la familia, pero responsabiliza a las Fuerzas de Defensa de Israel. “Estaban evacuando porque oían disparos... y entonces les atacaron. La Media Luna Roja coordinó [el rescate] con las Fuerzas de Defensa de Israel –está claro que lo hicieron– y luego [los paramédicos] también recibieron disparos. Entonces, ¿quién más es responsable de eso?”.

La Media Luna Roja Palestina ha acusado a Israel de apuntar deliberadamente a la ambulancia, que según ellos fue atacada por un tanque. Ha publicado imágenes de lo que afirma son los restos ennegrecidos y destruidos del vehículo. La ambulancia fue encontrada a pocos metros del coche en el que viajaba la familia de Hind, que estaba destrozado y lleno de agujeros de bala.

The Guardian se puso en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel para obtener su versión de los hechos sin obtener respuesta.