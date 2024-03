La imputación a Alberto González empaña el viaje de Ayuso a Chile

Después de permanecer dos días en absoluto silencio sobre el tema, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló desde Chile este domingo por primera vez sobre la imputación de la justicia española a su pareja, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

Ayuso, que pretendía dedicar este viaje exclusivamente a promocionar la capital española a inversores, altos empresarios y universitarios chilenos, tuvo que hacer un hueco en su apretada agenda para responder sobre la situación de su pareja, que empañó el que es su primer viaje oficial por América Latina.

“El tiempo demostrará lo que pasa aquí. Mientras esté judicializado no puedo hablar”, dijo en la presentación de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en el Estadio Español de Santiago. “No es mi Gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”, insistió.

Díaz Ayuso habló de una “estrategia chavista y putinista” porque “los datos de un particular están rondando en los medios de comunicación” y, sobre las acusaciones de amenaza a periodistas de elDiario.es y El País por parte de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, espetó: “Yo soy periodista. A mí nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa”.

“Pedro Sánchez ha decidido ir ‘a la venezolana’”

Coincidiendo con su primera declaración pública a los medios, el diario chileno El Mercurio, de tendencia conservadora, publicó este domingo una entrevista en la que la gobernante refuerza los mismos argumentos e insiste en que el caso “no tiene nada que ver con su papel como presidenta de la Comunidad de Madrid”. Y añade: “Pedro Sánchez ha decidido ir ‘a la venezolana’ y utilizar todos los poderes del Estado contra el adversario político”.

Tanto en el acto de este domingo con restauradores y propietarios de los comercios gourmet como en la entrevista al diario chileno, Ayuso lanzó dardos contra el presidente español, a quien pidió explicaciones sobre los supuestos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con el Grupo Globalia antes del rescate de la aerolínea Air Europa por parte del Ejecutivo central. También recordó que tiene sobre sus espaldas el 'caso Koldo', que involucra al hombre de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La noticia sobre la investigación de González Amador trasladó toda la atención a la capital chilena para recoger la reacción de la líder del PP de Madrid. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de la prensa, Ayuso guardó silencio durante dos días consecutivos y se blindó de los requerimientos de los medios. En las cinco actividades previas a la de este domingo, su equipo seleccionó las pocas preguntas que la prensa pudo plantear después de sus intervenciones obligando a los periodistas a escribir previamente sus cuestiones en un papel.

Sin agenda política

La presidenta madrileña, que viajó acompañada del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, descartó una agenda política en su viaje: no fue recibida por ninguna autoridad local ni mantuvo encuentros con los partidos políticos chilenos de la oposición.

Las referencias a la política chilena y regional las reservó para el foro organizado por el digital conservador El Líbero, donde deseó a la izquierda española y latinoamericana “una derrota sin paliativos”. También en la entrevista a la prensa chilena opinó sobre el Gobierno del progresista Gabriel Boric: “Todo el mundo lamenta cómo estuvo [Santiago] y cómo está hoy (...) cómo era la inversión, la llegada de talento y de empresas y cómo está ahora”. Lo dijo, a pesar de que la última revisión del Banco Central chileno posicionó el 2023 como el año con el mayor flujo de inversión extranjera en Chile desde 2015.

A la caza de inversores y estudiantes

Ayuso se enfocó durante cuatro días en posicionar a Madrid como uno de los principales atractivos empresariales, turísticos y de estudios de Europa y abrió las puertas de la capital a inversores, gente de negocios, estudiantes, docentes e investigadores.

“Es la región que está más de moda en Europa” y “nos hemos convertido en ese lugar de oportunidades del que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere visitar”, dijo el viernes en un encuentro con estudiantes y docentes en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, una de las más prestigiosas del país, donde tuvo una cálida recepción.

En su discurso alabó “la vida a la madrileña, de espíritu libre y bravo” e insistió que “a Madrid se va a que a uno le dejen en paz, a ser lo que uno quiera, sin que la administración, la burocracia ni la política le diga cómo tiene que vivir, sentir o dirigir su vida”.

Algunos colectivos locales, pero, la acusaron de mentir: “No venga esta señora a mentir a nuestro país, a hacer creer a las personas LGBTIQ+ chilenas que Madrid es una maravilla, porque no es cierto”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las organizaciones chilenas a favor de la diversidad sexual más reconocidas, por las reformas impulsadas bajo su gestión a varias leyes que protegían la diversidad sexual.

Ayuso enfila este lunes la recta final de su viaje, marcado por la investigación judicial a su pareja, con una última reunión empresarial y una nueva charla, en la Universidad de Los Andes, sobre las oportunidades del sistema universitario de Madrid.

