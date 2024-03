Ayuso evita hablar de la imputación de su pareja y defiende a Miguel Ángel Rodríguez: “Nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

González Amador ha sido imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental en un caso que ha sacudido la política en la Comunidad de Madrid tras las revelaciones publicadas en exclusiva por elDiario.es en los últimos días. Él mismo confesó a la Fiscalía dos delitos de fraude fiscal el pasado mes de febrero. Esta semana, El juzgado número 19 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia del Ministerio Público y ha llamado a declarar a la pareja de Ayuso como investigado con el resto de personas denunciadas por la Fiscalía, acusados de ayudarle a defraudar 350.000 euros con una trama de facturas falsas.

La presidenta madrileña se encuentra de viaje institucional en Chile desde el viernes. Al ser preguntada por los periodistas sobre la situación de su pareja, Ayuso ha dicho del caso que “mientras esté judicializado no puedo hablar” y ha defendido que “el tiempo demostrará lo que pasa aquí”. La líder del PP madrileño ha reiterado además que la investigación no afecta directamente a la Comunidad que preside.

La presidenta autonómica ha apuntado al “nerviosismo” y la “preocupación” del Gobierno de Sánchez y le ha acusado de “utilizar todos los poderes del Estado” contra su novio para que le afecte a ella: “No es mi Gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

Ayuso ha señalado al “entorno de la Moncloa” de estar detrás de las revelaciones acerca del caso que afecta a su pareja, repitiendo así los mismos argumentos que ha defendido desde que elDiario.es reveló el fraude cometido por González Amador, lo que él mismo reconoció ante Hacienda al proponer un pacto al Ministerio Público incluso antes de ser imputado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que dicha “estrategia” es, a su juicio, “chavista y putinista”, y ha acusado al Ejecutivo de trasladar “los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con el ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez”.

“A mí nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa”

Ayuso ha defendido también a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tras sus amenazas a elDiario.es, así como el bulo que difundió sobre reporteros tanto de este medio como de El País, un hecho que ha reconocido el propio asesor de Ayuso. “Yo soy periodista. A mí nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa y para eso está el trabajo que venimos realizando desde mi equipo en estos años”, ha respondido la presidenta.

Ayuso ha añadido que lo que se está viviendo con este caso es “una inversión de la realidad” y que tanto las revelaciones sobre el caso de su pareja como las denuncias por las amenazas de su jefe de gabinete a medios de comunicación son “desproporcionadas puesto que invierten la realidad”.

“Es curioso que solo yo tengo jefe de gabinete. Oye, no se sabe ni el nombre ni el apellido de los jefes de gabinete de ningún político en este país, pero de mí se sabe hasta dónde como los jueves por la tarde”, ha dicho Ayuso.

La presidenta del PP de Madrid ha añadido que, desde que ocupa este cargo, “no ha negado la entrada” a ningún periodista a una rueda de prensa y les ha dado la palabra a todos, algo que “no se puede decir lo mismo” en Moncloa. Ayuso ha aprovechado así su intervención ante los periodistas en Chile para reiterar los ataques del PP contra Pedro Sánchez por el supuesto papel de su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa durante la pandemia.

La líder del PP madrileño ha defendido desde Chile que hay un “clamor” en España para que Sánchez dé explicaciones. “Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios”, ha dicho la presidenta de Madrid, y que “las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido”.

Durante la rueda de prensa, Ayuso ha añadido que en el 'caso Koldo' y su posible relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos sí hay “corrupción, pistolas y fajos de billetes”. “Eso, contra una inspección fiscal”, ha declarado.

