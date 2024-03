Miguel Ángel Rodríguez admite que filtró el bulo del asalto a la casa de Ayuso pero que lo hizo desde su WhatsApp personal

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que el martes difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de su jefa a raíz de la investigación a la pareja de la presidenta. También ha asumido el envío de los nombres y las fotos de dos periodistas de El País que están investigando la supuesta realización de obras ilegales en el inmueble adquirido por la pareja de Ayuso.

Rodríguez, no obstante, asegura que el envío del bulo y las identidades lo hizo a modo “personal” y no en nombre del Ejecutivo madrileño. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la Comunidad”, ha explicado el jefe de gabinete de Ayuso en declaraciones al diario El País.

La propagación del bulo sobre los profesionales de elDiario.es llegaba una semana después de que el propio Rodríguez amenazara por escrito a elDiario.es con cerrar este medio. Él mismo envió otro mensaje a Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es solo unas horas después de que este medio empezara a publicar las informaciones sobre el fraude fiscal de su pareja. Rodríguez, la advirtió: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Cuando la periodista le preguntó si era una amenaza, Rodríguez respondió: “Es un anuncio”

Este mismo martes varios medios publicaban al dedillo el mensaje remitido por el jefe de gabinete de Ayuso con los bulos sobre los redactores de este medio y de la cabecera de Prisa sin ni siquiera contratar los datos con elDiario.es o El País. En concreto, publicaron que periodistas de elDiario.es “encapuchados” intentaron asaltar la vivienda de Ayuso.

Se trata de una información falsa y la dirección de este medio estudia medidas legales contra todas aquellas publicaciones que atribuyan delitos a cualquier redactor de elDiario.es. “Acusarnos de asaltar viviendas de forma violenta y encapuchados, como si en vez de un periódico fuéramos un grupo terrorista, es lo último que me podía imaginar que viviría como director de elDiario.es. Demuestra también su nerviosismo: que la información que estamos publicando es muy incómoda para la presidenta de Madrid”, escribe este miércoles Ignacio Escolar.

Diarios como Libertad Digital, El Debate y El Confidencial Digital publicaron sin embargo la versión de Miguel Ángel Rodríguez sin contrastarla con esta redacción y acusan falsamente a elDiario.es y también a periodistas de El País de acosar a vecinos y tratar de entrar por la fuerza en una vivienda que, según estos medios, es propiedad de la presidenta de Madrid. El País también ha desmentido que sus periodistas participasen en ningún tipo de acoso.

El mensaje que remitió el jefe de gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid y que él mismo ha reconocido que envió a varios medios decía literalmente: “Empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Se trata de otro invento de Miguel Ángel Rodríguez.

