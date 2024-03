Kate Middleton anuncia en un vídeo que tiene cáncer y está sometiéndose a quimioterapia

Después de semanas de rumores y críticas, Kate Middleton anunció en un vídeo publicado este viernes que tiene un cáncer que le fue descubierto tras una operación abdominal y está empezando ahora un tratamiento de quimioterapia.

La declaración fue grabada este miércoles por la BBC en Windsor, a las afueras de Londres, y fue emitido dos días después a la vez por las grandes cadenas británicas a las seis de la tarde, el prime time en el Reino Unido. La princesa de Gales, de 42 años, habla directamente a la cámara, y no hay preguntas de periodistas ni intervención de ninguna otra persona en la imagen.

“Esto ha sido un shock tremendo, y William y yo hemos estado haciendo todo lo que hemos podido para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”, dice Kate ante la cámara. “Como podéis imaginar, esto ha llevado su tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una operación importante para poder empezar mi tratamiento”. En el mensaje, asegura que, en principio, “se pensaba” que su condición “no era cancerígena”, pero que después de pruebas sí se encontraron células cancerígenas: “Mi equipo médico recomendó por lo tanto que tenía que pasar por un ciclo de quimioterapia preventiva y ahora estoy al principio de ese tratamiento”, explica. También dice que le ha llevado tiempo contárselo a sus tres hijos. “Han sido dos meses increíblemente duros para toda nuestra familia”, dice Kate. También animó a quienes padecen cáncer o están en tratamiento: “A todos los que afrontan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor, no perdáis la fe o la esperanza. No estáis solos”.

En un comunicado aparte, un portavoz explicó que Middleton empezó el tratamiento a finales febrero sin dar más detalles sobre el tipo de diagnóstico o las sesiones que está recibiendo, y dijo que no compartirá más información por “el derecho a la privacidad” de la futura reina.

El cáncer de Carlos

El 17 de enero, la casa real británica anunció el mismo día que la princesa de Gales estaba hospitalizada después de someterse a una operación abdominal y que Carlos III iba a ser operado de próstata (unas semanas después, el Palacio de Buckingham dijo que le habían detectado un cáncer al rey sin especificar de qué tipo).

La única aparición oficial de Kate desde entonces fue la publicación el 10 de marzo de una foto en la que aparecía con sus tres hijos para felicitar el día de la madre, que se celebra ese día en el Reino Unido. Unas horas después, la agencia estadounidense A.P. anunció la retirada de la imagen por la manipulación de la fuente y le siguieron otras agencias internacionales y del Reino Unido. Al día siguiente, un tuit firmado como “C.” decía que había sido la princesa la que había “experimentado” con la edición fotográfica y pedía disculpas.

Desde entonces, ni un vídeo en el que supuestamente se veía a Kate paseando con su marido por el tabloide The Sun y el medio estadounidense especializado en cotilleo TMZ habían parado los rumores, los chistes y las múltiples invenciones sobre el paradero de la princesa, su estado de salud y las posibles causas de su malestar.

Ante la falta de entusiasmo por el rey Carlos III, menos popular que su madre, y por su esposa, la monarquía había apostado por la pareja más joven y popular. Hasta enero, la presencia en particular de la princesa de Gales en la prensa británica era constante.

Los sondeos muestran el aumento de los descontentos o desinteresados en la institución cuestionada por su falta de transparencia y su coste. La británica es la monarquía más cara de Europa, y sus cuentas dependen de ingresos públicos y privados poco claros. Según la última encuesta sobre la cuestión de YouGov, de enero de este año, el 45% de los británicos apoyan seguir teniendo una monarquía, el 31%, la elección democrática del jefe de Estado y el resto no saben. Los menos entusiasmados por la monarquía son los menores de 40 años.