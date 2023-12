Layla Moran, diputada británica con familiares en la iglesia católica de Gaza: “Un francotirador disparaba a quien intentaba ir al baño”

La diputada británica liberaldemócrata Layla Moran lleva semanas contando la situación dramática de sus familiares en Gaza, palestinos cristianos refugiados en la iglesia católica de la Sagrada Familia desde el bombardeo de su casa.

La madre de la diputada, Randa Moran, es árabe cristiana originaria de Jerusalén, nieta del escritor y compositor palestino Wasif Jawhariyyeh y, aunque es parte de la diáspora palestina, sigue teniendo primos y otros familiares en Gaza. Ellos son los que han contado a través de un grupo de WhatsApp familiar los detalles a la diputada británica, que ha relatado la desesperación de los suyos ante el asedio de la iglesia de la pequeña comunidad cristiana que se está quedando sin agua y sin comida y está rodeada de francotiradores del Ejército israelí. El sábado, uno mató a dos feligreses e hirió al menos a otros siete que intentaban proteger a los demás, según el patriarcado latino de Jerusalén, portavoz de la iglesia, y según el papa Francisco. El Ejército israelí niega los hechos.

Layla Moran, que representa a Oxford y Abingdon y es portavoz de Exteriores y Desarrollo del partido, cuenta lo que sabe por sus familiares en la Cámara de los Comunes y en entrevistas como esta con elDiario.es. No ha parado desde el fin de semana. “Con suerte, la atención significa que dejarán de hacer lo que están haciendo”, comenta. Nuestra conversación está editada por claridad y extensión.

¿Cuál es la información más reciente que tiene sobre sus familiares en Gaza?

Lo último que hemos podido saber es del domingo. Sobre todo porque la electricidad ahora está cortada. Ya no hay comida ni agua ni nada. Es un asedio total del complejo de la iglesia. No hemos podido hablar directamente con uno de los familiares en tres días. Lo que sabemos viene de un grupo de WhatsApp con el resto de la familia. Dos de las personas en el complejo de la iglesia tienen teléfonos con una tarjeta SIM que no se ve afectada por los apagones de las comunicaciones porque son tarjetas extranjeras y se pueden conectar a la red de operadores israelíes. La información ahora es día a día. La situación es terrible. Uno de nuestros familiares murió hace un par de semanas. Tenía 81 años. Era mayor, pero estaba en forma antes de que esto empezara. Necesitaba un médico y no pudo llegar al hospital, por lo que falleció trágicamente.

¿Era primo de su madre?

Sí, el marido de su prima. Eran seis: los primos de mi madre, el hijo de la pareja, su esposa y dos hijos gemelos de 11 años. Ellos no están durmiendo dentro de la iglesia, sino en el complejo de la iglesia, que se compone de diferentes áreas. Una es la escuela dominical donde duermen sobre todo en colchones en el suelo y hay entre 12 y 14 personas más en pequeñas habitaciones. La familia está separada. La madre, el padre y los gemelos están en una habitación, y la pareja mayor estaba en otra, ahora sólo queda ella tras la muerte del marido. Los últimos días han sido muy difíciles. Yo sé lo que ellos cuentan y lo digo siendo consciente de esto porque no estoy allí y es muy polémico. El martes informaron de que se arrojó fósforo blanco al patio y dicen que hubo disparos. Todos entraron a sus habitaciones para refugiarse. Cuando salieron, vieron muchos casquillos de bala en el suelo. Supusieron que se trataba de algún tipo de advertencia, pero no había ningún folleto. No hubo ninguna llamada telefónica, nada que explicara lo que estaba pasando. Y el sábado dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas. Estaban allí con otra hermana, que resultó herida.

¿Cómo fue?

Había francotiradores y pudieron ver que había un francotirador disparando a personas mientras intentaban llegar al baño. Cualquier movimiento iba seguido de un tiroteo y este tiroteo mató a estas dos mujeres. Una recibió dos disparos en el pecho y la otra, un disparo en la cabeza. Los que estaban allí se apresuraron a tratar de conseguir los cuerpos e hicieron un funeral. Ha sido muy traumático para todos los presentes. Ahora nadie sale de las habitaciones debido a los francotiradores.

El sábado nos contaron que había un tanque con soldados en la puerta. Ya habían matado a dos personas que intentaban entrar y salir del edificio, un recolector de basura y un cuidador que venía a arreglar algo a la iglesia. Les dispararon y sus cuerpos quedaron fuera en el suelo, sin que nadie pudiera salir a buscarlos. Hasta donde yo sé, todavía están ahí.

Los tanques se apoderaron del edificio frente a la iglesia y no sabemos qué ha pasado con las personas dentro. La gente en la iglesia dice que han matado a la familia que estaba allí. No sé cómo lo saben. Ahora ven a más de un francotirador. Piensan que hay hasta cuatro con sus armas apuntando al complejo de la iglesia. Así que no pueden moverse, no pueden salir de las habitaciones. Se están quedando sin comida y sin agua. Hubo un incendio en uno de los generadores en la enfermería, en un complejo donde hay monjas. Eso significa que no hay luz, pero tampoco agua, porque necesitan electricidad para filtrar agua del pozo. Tal vez puedan beber agua embotellada, que es más segura. Algunos la completaban con agua del pozo y ahora no tienen eso.

El domingo, el Ejército israelí llamó al párroco y le dijo que entre las dos y las cuatro de la tarde del domingo no dispararían a nadie. Pudieron salir ese rato de la habitación. Me parece increíble que den dos horas para no disparar a civiles.

¿El Gobierno del Reino Unido está ayudando de alguna manera?

Tengo esperanza de que haya una declaración en el Parlamento. El secretario de Estado de Medio Oriente tuiteó que está conmocionado y que el Ejército israelí debe hacer todo lo posible para minimizar las bajas civiles y respetar el derecho internacional humanitario. Al menos está reconociendo que algo sucedió y que tiene que detenerse. Es decepcionante que portavoces del Ejército de Israel, como hemos visto esta mañana, sigan diciendo que allí no pasó nada, que estaban disparando contra Hamás o que Hamás fue quien disparaba, lo cual es simplemente increíble.

Shocked that civilians taking refuge in a church in northern Gaza have been killed & others injured. A further tragedy in Gaza. Israel must abide by IHL. Civilians must be protected. A sustainable ceasefire, leading to sustainable peace, is urgently needed. #ParhwayToPeace — Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) 17 de diciembre de 2023

Esta es una pequeña comunidad cristiana. Todos se conocen y han estado impidiendo que cualquiera que no sea cristiano entre al complejo de la iglesia. Conocen a todo el mundo, allí no hay ninguna amenaza. El Papa lo dijo este domingo. Estamos en una situación extraña en la que Israel dice que no pasó nada y el Papa dice que sí. Y puedo decirles desde mi perspectiva que lo que dice el Papa es lo que también me dice mi familia.

Supongo que cree más al Papa que al Gobierno israelí…

Yo creo a mi familia y lo que dice el Papa coincide con lo que me dice mi familia. Entonces sí, creo al Papa, por supuesto.

¿Es suficiente la petición ahora del ministro de Exteriores, David Cameron, de un “alto el fuego sostenible” aunque no inmediato?

No. Aunque agradezco el cambio de tono, no tiene sentido si no pides un alto el fuego inmediato. Todavía parece aceptar que es posible una solución militar contra Hamás, cuando en realidad no lo es. Y creo que eso está cada vez más claro. Agradezco el tono, pero ahora necesitamos que esto vaya seguido de acción. Necesitamos que haya votaciones en la ONU y que el Reino Unido deje de abstenerse en el Consejo de Seguridad y que ponga en práctica lo que dice.

Estoy de acuerdo en que deberíamos deshacernos de la amenaza de Hamás. Pero para eso hay que darle esperanza al pueblo palestino y hacerle darse cuenta de que recibirá apoyo de la comunidad internacional pero no será con Hamás. En este momento, la gente apoya a Hamás más que antes: esto es realmente lamentable, pero es una consecuencia directa de la forma en que se ha comportado el Gobierno israelí.