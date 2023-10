Miles de personas se manifiestan por Madrid en apoyo al pueblo palestino y en contra de la ofensiva israelí sobre Gaza

Miles de personas se han manifestado este domingo por el centro de Madrid en apoyo al pueblo palestino y en contra de la ofensiva israelí sobre Gaza. Una ofensiva que ya se ha cobrado más de 8.000 muertes y que se encuentra en una “segunda fase”, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las incursiones terrestres en la Franja.

“Era un hospital, no una base militar”, cantan los manifestantes; “Palestina, libertad”; “No es una guerra, es un genocidio”; “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Diaz, ha declarado en la marcha: “Estamos hoy aquí para pedir el alto el fuego en Gaza. Es un llamamiento en todo el mundo. El 40% de la población es infantil. Estamos mostrando la indignación por los crímenes de guerra de Israel y la vulneración del derecho internacional. Hoy, desde aquí, en solidaridad con las víctimas de los crímenes de guerra, pedimos un alto el fuego inmediato y que sea con urgencia. Clamamos pacíficamente por el fin de la guerra”.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado por su parte: “Estamos acompañando a toda la gente decente que quiere exigir que termine de una vez por todas esté genocidio planificado, esta limpieza étnica al pueblo de Palestina que está llevando adelante el Estado de Israel. En este momento, los líderes europeos, incluido el nuestro, no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado. Europa tiene que actuar con urgencia. Si no, va a pagar cara la hipocresía de pregonar los derechos humanos en todo el mundo y después, cuando hay que estar a la altura, no hacer absolutamente nada”. Belarra estaba acompañada por otros líderes del partido, como Isa Serra, Rafa Mayoral, Pablo Fernández y Julio Rodríguez.

“Lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, es una limpieza étnica que hace muchas décadas que comenzó”, ha dicho el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde la marcha, en la que también participan los portavoces federal y en el Congreso, de IU Sira Rego y Enrique Santiago, respectivamente, además del responsable de Internacional, Jon Rodríguez Forrest.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ha confirmado este sábado que las tropas israelíes ya están en Gaza, “desplegadas por todas partes”, lo que supone la ampliación de las operaciones terrestres sobre el territorio palestino y una segunda fase de la guerra.

Netanyahu, después de reunirse con las familias de los 229 rehenes en poder de Hamás y transmitirles que “agotará todas las posibilidades” para traerlos de vuelta, ha añadido que se asegurará de que “los asesinos paguen el precio de la masacre” del 7 de octubre. “Israel va a abolir este mal para favorecer a toda la humanidad”, ha asegurado un día después de intensificar los bombardeos sobre la Franja y dejar sin comunicaciones a la población palestina.