Por qué no se conocerán los datos del escrutinio de las europeas hasta las 23.00 y qué vamos a saber hasta entonces

Aunque en España el recuento de votos de las elecciones al Parlamento Europeo comenzará a las 20:00 horas en las mesas electorales —como es habitual— no se podrán hacer públicos hasta las 23:00. La diferencia de horas ha servido para que se difundan algunos bulos sobre un supuesto “apagón” informativo, pero no es así: los datos no se conocerán hasta las 23 porque según la normativa europea hay que esperar hasta que hayan cerrado las votaciones en todos los Estados miembros. En este caso, cuando cierren las urnas en Italia, último país en concluir el proceso electoral.

Eso no quiere decir que no tengamos datos previos a las 23.00, pero no serán del escrutinio.

¿Qué sabremos antes de las 23.00?

La primera serie de estimaciones por países se conocerán en torno a las 18:15 horas. Dos horas más tarde, a las 20.15, tendremos una primera proyección de la composición del Parlamento Europeo en base a estimaciones nacionales, encuestas preelectorales o sondeos a pie de urna.

La segunda proyección oficial de la noche, en torno a las 23:15 horas, será la primera que contenga resultados oficiales, pero no de todos los países; algunos, como Italia, acabarán de cerrar urnas en ese momento y otros efectúan un recuento más lento. La última proyección de la noche se publicará en torno a la una de la madrugada del lunes, pero es probable que se tarden días en conocer el resultado definitivo.

Las proyecciones que publique el Parlamento Europeo, no obstante, se basan en los grupos que existían en la legislatura que ahora concluye; estos pueden mantenerse, desaparecer, ganar escaños o perderlos. En la noche electoral, la “tarta” del hemiciclo tendrá una importante porción sin asignar a ningún grupo, correspondiente a aquellos partidos nacionales que no estaban en la actual Eurocámara o que no han informado de a qué grupos se unirán para la próxima legislatura.

Como en cada proceso electoral, los votos que se depositen en las urnas españolas este domingo serán objeto de un doble recuento: primero en las mesas electorales nada más cerrarse los colegios y, a partir del viernes, 14 de junio, se procederá a un escrutinio general en las juntas electorales provinciales, ya con las papeletas enviadas desde el extranjero.