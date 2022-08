La organización nuclear de la ONU llega a Zaporiyia en una misión que durará “unos días”

El equipo de 14 expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha llegado este miércoles a la ciudad de Zaporiyia, donde pasará la noche antes de visitar la planta el jueves, según ha informado la agencia Reuters, que tiene un periodista siguiendo a la agencia nuclear de la ONU.

“La misión durará unos días”, ha declarado Rafael Grossi, director del organismo, ante los periodistas en el hotel de la ciudad. “Si logramos establecer una presencia permanente o una presencia continua, entonces se alargará, pero esta primera parte llevará unos días”.

Sin embargo, Yevgeny Balitsky, director de la administración regional ocupada nombrado por Rusia, ha afirmado que “el programa de la visita está diseñado para un día”. “Deben ver el trabajo de la central en un día. Tienen que salir por la tarde antes del anochecer”, ha añadido en declaraciones a la agencia Interfax.

La planta nuclear, la más grande de Europa y que a pleno rendimiento suministraba el 20% de la electricidad a Ucrania, está controlada por las fuerzas rusas desde las primeras semanas de invasión. Ambas partes en el conflicto se acusan mutuamente de lanzar ataques contra la central y sus alrededores.

“Tenemos una misión muy importante: evaluar la situación allí y ayudar a estabilizarla todo lo que podamos”, ha afirmado Grossi, que también ha asegurado que tiene garantías de ambas partes para entrar en la zona de guerra.

El viceministro ruso de Exteriores, Andréi Rudenko, no ha descartado la posibilidad de establecer una misión permanente en la planta. “Veamos antes los primeros resultados de su presencia allí. Ellos (los expertos del OIEA) no han llegado ni al lugar aún. Pero eso no se descarta”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Interfax.