La OTAN convierte en “irreversible” la adhesión de Ucrania

La Alianza se compromete en seguir apoyando Ucrania “en su camino irreversible hacia la plena integración euro atlántica, incluida la membresía en la OTAN”. Los jefes de Estado y de Gobierno han reiterado este miércoles en Washington su compromiso con la paulatina integración de Kiev dentro de la Alianza. Ahora bien, esta solo llegará cuando “los Aliados lo acuerden y se den las condiciones”.

La inclusión de la palabra “irreversible” afianza el compromiso en el plano teórico, pero en la práctica no cambia nada. No hasta que acabe la guerra. Tal como ha expresado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la rueda de prensa posterior al anuncio: “La cuestión ya no es si Ucrania formará parte de la OTAN, si no cuando”. Aun así, Stoltenberg ha insistido en que la declaración de este miércoles demuestra que los miembros “realmente” quieren que Kiev forme parte de la Alianza.

Para construir el “puente” que permita la integración de Ucrania en la Alianza los Aliados también han acordado “proporcionar una financiación mínima de 40.000 millones de euros durante el próximo año y proporcionar niveles sostenibles de asistencia en seguridad para que Ucrania pueda prevalecer” ante Rusia. “Una Ucrania fuerte, independiente y democrática es vital para la seguridad y la estabilidad de la zona euro atlántica”, reconoce la OTAN en el texto.

Además, han anunciado la creación de una unidad de la OTAN de asistencia de seguridad y entrenamiento para Ucrania (NSTAU, por sus siglas en inglés). Esta base, que operará en los estados aliados, servirá para coordinar el suministro de equipo militar y el entrenamiento de fuerzas ucranianas. Según avanzó el lunes el director para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Michael Carpenter, Alemania será el lugar donde se instalaría.

El texto asegura que la creación de esta unidad no contraviene el derecho internacional y tampoco implicaría que la OTAN acabe entrando dentro del conflicto con Rusia. Desde que estalló la guerra, en febrero de 2022, Ucrania se ha convertido en la línea de defensa ante las aspiraciones expansionistas de Rusia. Reforzar este cortafuegos es uno de los principales objetivos de la cumbre que se celebra en Washington esta semana y que coincide con el 75 aniversario de la fundación de la Alianza.

Rusia no es el único país que está en el punto de mira de la declaración presentada por los Aliados. En el texto, la OTAN también eleva el tono contra China e Irán, a los que considera una amenaza para la “seguridad” de los países miembros. La potencia asiática ha tomado “políticas coercitivas” y la buena sintonía entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, “amenaza con cambiar las normas del orden internacional”. Un hecho, que genera “una profunda preocupación” a los Aliados. Así mismo, acusa a Irán de “administrar apoyo militar directo” a Rusia en su guerra contra Ucrania.

“No podemos quedarnos atrás”

Al inicio de la sesión del Consejo del Atlántico Norte, el presidente norteamericano, Joe Biden ha avisado de la importancia de que el resto de aliados siga rearmándose. “Rusia está aumentando la producción de armas. No podemos quedarnos atrás”, ha asegurado este miércoles. Es por ello que los líderes de la OTAN se han comprometido también a reforzar su capacidad industrial en el ámbito defensivo y a garantizar sus cadenas de suministro

Este compromiso pasa porque cada aliado redacte su propio plan, decida como mejorar la capacidad industrial e informe anualmente sobre la base de resultados que se puedan medir. “Bajo mi administración se han invertido 30.000 millones de dólares en defensa”, ha destacado Biden a modo de ejemplo ante sus socios europeos. La cifra tampoco es casual, ya que en los últimos meses los miembros de la Alianza han empezado a trabajar para llegar al 2% del PIB de inversión en defensa.