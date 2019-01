Tres días de protestas, dos artículos de la Constitución venezolana como reducto y un joven Juan Guaidó dispuestos a hacerse con la Presidencia de Venezuela hasta que se celebren elecciones anticipadas. En medio de esta compleja coyuntura, la comunidad internacional se ha posicionado a favor o en contra del presidente autoproclamado.

De manera general, los países de la UE han permanecido a la espera antes de pronunciarse de una manera clara a favor de la figura de Guaidó. Sin embargo, el miércoles por la noche, unas horas después de lo sucedido en Caracas, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk pidió a los Veintiocho apoyar a las fuerzas democráticas en Venezuela. También defendió al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó.

"Espero que todos en Europa se unan en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela", dijo Tusk en su perfil de Twitter. "A diferencia de Maduro, la Asamblea Parlamentaria, incluido Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos".

New hope in #Venezuela. #Denmark will always support legitimate elected democratic institutions- not least the parliamentary assembly including @jguaido Juan Guaido. Working for a strong #EU statement