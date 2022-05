El Partido Conservador de Reino Unido recibió una donación de 600.000 euros de una cuenta rusa encubierta por su tesorero

Uno de los mayores donantes del Partido Conservador de Reino Unido es sospechoso de haber canalizado cientos de miles de libras al partido desde una cuenta rusa, según una alerta bancaria presentada a la Agencia Nacional de Seguridad británica.

Así se convirtió Londres en capital de oligarcas de Putin

Saber más

Según documentos presentados ante las autoridades el año pasado y revisados por The New York Times, la donación de 630.225 dólares (equivalente a más de 600.000 euros) la realizó en febrero de 2018 Ehud Sheleg, empresario de arte londinense y que luego fue tesorero del Partido Conservador, entre julio de 2019 y septiembre de 2021. La donación formó parte de la recaudación de fondos para la campaña del primer ministro, Boris Johnson, en las elecciones generales de 2019, que ganó.

Los documentos analizados por el Times muestran que el dinero se originó en una cuenta rusa del suegro de Sheleg, Sergei Kopytov, un político de alto nivel en el Gobierno pro-Kremlin de Ucrania hasta 2014 y que ahora posee negocios inmobiliarios y hoteleros en Crimea y Rusia.

“Somos capaces de trazar una línea clara desde esta donación hasta su fuente última”, escribió el banco Barclays en una alerta de enero de 2021 a la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido. El banco, que mantenía algunas de las cuentas utilizadas en la transacción, señaló la donación como sospechosa de blanqueo de dinero y como una donación de campaña potencialmente ilegal, ya que no está permitido que los partidos políticos acepten donaciones de más de 500 libras de ciudadanos extranjeros que no estén registrados para votar en el país, como es el caso de Kopytov.

No está claro por qué la alerta de Barclays llegó tres años después de la donación, ni si las autoridades la habían investigado.

“Un regalo”

Un abogado de Sheleg reconoció a The New York Times que él y su esposa recibieron millones de dólares de su suegro en las semanas anteriores a la donación pero dijo que eso era “totalmente independiente” de la contribución a la campaña.

“No hay absolutamente ninguna base para sugerir que el regalo de Kopytov para su hija tuviera la intención o el propósito de hacer una donación política al Partido Conservador”, escribió el abogado, Thomas Rudkin, en respuesta a las preguntas del medio.

La alerta de Barclays indica que no hay indicios de que el Partido Conservador o el primer ministro conocieran el origen de la donación pero, según la legislación inglesa, los partidos políticos son responsables de garantizar que sus donaciones proceden de fuentes legales.

Los abogados de Sheleg dijeron que el partido no hizo ninguna solicitud de información o documentación adicional cuando hizo la donación. Un portavoz del Partido Conservador dijo a The New York Times que solo aceptan dinero de donantes permitidos y que todas las donaciones “cumplen plenamente con la ley”, pero no aclaró si el partido investigó la donación o si pensaba quedarse con el dinero.

El dinero de los oligarcas

Al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el primer ministro británico afirmó en la Cámara de los Comunes que su partido no había recibido dinero de oligarcas rusos, provocando las risas de algunos miembros de la oposición.

El cálculo del partido Laborista, basado en la información de la Comisión Electoral, estima que las aportaciones de rusos o de personas que recibieron dinero de Rusia suman 1,93 millones de libras (2,3 millones de euros) al partido conservador o a sus afiliados políticos desde que Johnson es primer ministro.

Otros han estimado sumas más altas. Ian Blackford, el líder del Partido Nacional Escocés en Westminster, dijo que los tories habían recogido 2,3 millones de libras (2,75 millones de euros) de “oligarcas rusos”.