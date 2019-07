Boris Johnson señala el 31 de octubre como fecha irrenunciable para el Brexit en su estreno como primer ministro

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha marcado el 31 de octubre como fecha irrenunciable, "sin más condiciones ni matices", en la que se hará efectiva la salida del país de la Unión Europea. Así lo ha declarado este miércoles en el número 10 de Downing Street, a las puertas de su nueva residencia en su primer discurso como premier británico. Johnson ha reconocido que existe "una remota posibilidad" de que llegado el día límite no haya acuerdo con Bruselas y se produzca el temido Brexit duro y unilateral.

Johnson ha prometido derrotar "a los que dudan, a los catastrofistas, a los agoreros" con una crítica velada a su antecesora Theresa May: "Hay pesimistas aquí y en el extranjero que creen que después de tres años de indecisión este país se ha convertido en prisionero de sus propios argumentos", ha dicho. "Haremos un nuevo acuerdo, un acuerdo mejor", que estará según Johnson "basado en el mercado libre y el apoyo mutuo" y con el que pretende "restaurar la confianza en nuestra democracia".

El nombramiento de Johnson ha recibido la respuesta inmediata pero corta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En dos líneas, Tusk marca el tono frío con el que comienzan las conversaciones con el nuevo primer ministro.

My letter of congratulations to PM @BorisJohnson: https://t.co/Pw7zg5mw4hpic.twitter.com/ihEqcD7KNv