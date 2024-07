Rusia condena a 16 años de cárcel al periodista estadounidense Evan Gershkovich

Un tribunal ruso ha condenado a 16 años en una cárcel rusa de alta seguridad al periodista de The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich en un caso por espionaje que el periódico para el que trabaja tacha de “falso”.

Durante la vista judicial que transcurrió en el tribunal regional de Sverdlovsk, la Fiscalía rusa había pedido 18 años para el reportero en una cárcel de máxima seguridad, acusado de espionaje por supuestamente recabar información secreta sobre la industria militar de este país, según había informado un portavoz del tribunal de Yekaterimburgo, capital de los Urales.

Gershkovich, de 32 años, ha negado haber actuado mal y ha dicho que las acusaciones en su contra son falsas, asegurando, al igual que el WSJ, que únicamente cumplía con su deber profesional cuando fue detenido en marzo de 2023 en Yekaterimburgo. La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha asegurado que la Justicia rusa no ha presentado pruebas que justifiquen la detención de su ciudadano.

“Las autoridades rusas no han presentado pruebas públicas que respalden sus acusaciones, que Gershkovich, el Journal y el Gobierno estadounidense han negado vehemente y repetidamente”, escribe también el periódico con sede en Nueva York, en la noticia sobre la condena. “Esta vergonzosa condena llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, lejos de su familia y amigos, sin poder informar, todo por hacer su trabajo como periodista”, dicen por su parte en un comunicado Almar Latour y Emma Tucker, directivos de The Wall Street Journal. “Seguiremos haciendo todo lo posible para presionar por la liberación de Evan y apoyar a su familia. El periodismo no es un delito, y no descansaremos hasta que lo pongan en libertad. Esto debe terminar ya”.

El proceso judicial ha sido inusualmente rápido, ya que ha constado de solo tres vistas, dos de ellas esta misma semana, lo que la prensa ha relacionado directamente con el interés de Washington en acortar los plazos para su futuro canje por un preso ruso. Las vistas de esta semana, adelantadas a petición de la defensa, debían haberse celebrado a mediados de agosto.

El Kremlin ha evitado comentar este viernes la posible liberación en el marco de un nuevo canje de presos entre Rusia y Estados Unidos. “Dejaré sin comentarios esa pregunta”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró el miércoles que Moscú tiene “pruebas irrefutables” de las actividades de espionaje de Gershkovich. A la vez, confirmó que los servicios especiales de Rusia y Estados Unidos están en contacto para “ver si se puede intercambiar a alguien por alguien”.

En diciembre de 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner fue intercambiada por el traficante de armas ruso Victor But.

El periodista ha recibido la misma pena que Paul Whelan, el exmarine estadounidense sentenciado también por espionaje en junio de 2020.

Hijo de emigrantes soviéticos que se asentaron en EEUU en 1979, fue detenido en Yekaterimburgo cuando realizaba un reportaje para The Wall Street Journal, tras lo cual fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Gershkovich es el primer periodista estadounidense acusado en Rusia de espionaje desde la Guerra Fría. La última detención de un reportero estadounidense por espionaje tuvo lugar en 1986 e implicó a Nicholas Daniloff (US News&World Report), que fue detenido por el KGB y canjeado tres semanas después por un preso soviético.

Con información de EFE.