Los Ángeles restringe el suministro de agua a las grandes mansiones de famosos que no cumplen la norma

Los Ángeles atraviesa una sequía histórica, pero eso no ha impedido que algunos de sus residentes más famosos sigan manteniendo bien regados el césped y los jardines de sus mansiones. En respuesta a ello, las autoridades locales han empleado un truco sorprendentemente simple para controlar a los más ricos.

La solución es un pequeño disco de metal conocido como “limitador de caudal”. El dispositivo se puede instalar en cuestión de minutos en las cañerías de los usuarios que derrochen de manera crónica y reduce de manera considerable el suministro de agua del hogar.

Ya se han colocado reguladores en los hogares de muchos famosos, incluyendo al comediante Kevin Hart, el rapero The Game y la expareja de Kourtney Kardashian, Scott Disick, según informes del servicio de agua a los que ha accedido The Guardian. A la lista podrían sumarse los nombres de más famosos, ya la lista de infractores a los que se podría aplicar el limitador de caudal incluye direcciones asociadas con Kim Kardashian, Sylvester Stallone y Madonna.

Para las autoridades se trata de un experimento para que los superricos tengan las mismas responsabilidades y los mismos estándares que todos los demás.

“Hemos adoptado con firmeza la posición de que todos sean iguales. No importa quién seas, no importa cuánto dinero ganas ni lo conocido que seas: todos serán tratados igual”, dice Mike McNutt, un portavoz del servicio de agua de Las Vírgenes, que suministra a zonas como Calabasas y Hidden Hills, populares entre los famosos.

Una solución pequeña pero poderosa

A medida que este año se ha intensificado la gran sequía en California, que ya dura décadas, las autoridades que controlan el suministro de agua han ordenado restricciones obligatorias con sanciones monetarias a quienes no las respeten. Pero el distrito de Las Vírgenes se encontró con un desafío particular, según McNutt: los clientes son tan ricos que las sanciones monetarias no suelen cambiar su comportamiento, aunque el distrito haya ordenado una reducción del 50% del consumo de agua en espacios exteriores.

Así fue como Cason Gilmer, de 36 años, representante sénior del servicio de atención al ciudadano del distrito, se dirigió al taller de las oficinas del servicio proveedor de agua y empezó a buscar una solución mecánica.

El resultado fue el pequeño pero poderoso limitador de caudal, un disco hecho con un acero inoxidable inocuo para los alimentos y que tiene un agujero pequeño en el centro. Tiene el poder de limitar el suministro de agua de forma tan brusca que resulta difícil ducharse y lavar los platos al mismo tiempo, mientras que el riego de espacios exteriores se vuelve imposible.

Small device, big impact: demonstrating how to install a “flow restrictor.” pic.twitter.com/AjTADlPOan — Lois Beckett (@loisbeckett) 27 de septiembre de 2022

Insertar un limitador de caudal en el caño de agua de la residencia de un cliente apenas lleva 10 minutos. Además, las autoridades añaden un sello y un letrero que advierte que manipular el dispositivo conlleva una multa de 2.500 dólares, dice McNutt.

Gilmer dice que primero probó el dispositivo en su propia casa y que funcionó tal como esperaba. Los fregaderos y los baños “funcionaban bien”, la ducha operaba aproximadamente con un 60% del volumen normal, pero “tienes que ser realmente consciente del uso de agua” porque “no puedes usar dos cosas al mismo tiempo”.

La reacción de los famosos

En su mayoría, los clientes, incluyendo los famosos, han sido razonables y no se han enfadado cuando se les advirtió sobre la posibilidad de que se les redujera el suministro de agua, dice Gilmer.

En septiembre, el césped que rodea la piscina de la casa de Kourtney Kardashian en Calabasas adquirió un color marrón, lo que sugiere que los habitantes de la casa habían realizado cambios justo después de aparecer en la larga lista de clientes a los que se les podía aplicar un limitador de caudal, según informó CBS News Los Angeles. Por el contrario, el césped de la mansión de Kim Kardashian seguía teniendo un color “verde perfecto”, informó el canal de televisión.

Scott Disick, la expareja de Kourtney, no evitó el limitador de caudal en su mansión de Hidden Hills, según los registros públicos. A fines de julio, el servicio de agua instaló el dispositivo durante dos semanas en su casa. Los registros de la oficina indican que alguien en la casa de Disick “se negó” a firmar el formulario de compromiso que permite a los clientes evitar la instalación del dispositivo si se comprometen a reducir el consumo de agua. Representantes de Disick, las Kardashians, Hart y The Game no han respondido a The Guardian.

Una mansión en Hidden Hills que pertenece supuestamente a Madonna y que actualmente se encuentra a la venta por casi 26 millones de dólares evitó la instalación de un limitador de caudal en julio tras informar a las autoridades que se había reparado una filtración en la propiedad. Representantes de Madonna y de su agente inmobiliario no han hecho declaraciones al respecto.

Un puñado de famosos, incluyendo a la ambientalista Erin Brockovich y a la exestrella de la NBA Dwayne Wade, hicieron declaraciones públicas acerca de lo que hacen para consumir menos agua, luego de que aparecieran en segmentos de las noticias locales por violar las restricciones por la sequía.

Otros se han resistido: un representante de Sylvester Stallone dijo en una declaración que la estrella de cine estaba tratando de mantener vivos más de 500 árboles maduros en su propiedad, que había tomado otras medidas para reducir el consumo de agua y que estaba trabajando con el servicio de agua para resolver la situación.

Enorme efecto disuasorio

Los residentes se convierten en candidatos a recibir un limitador de caudal cuando han superado el límite de consumo de agua en un 150% al menos cuatro veces desde diciembre de 2021. A pesar de que 1.600 clientes del distrito cumplían con estos criterios, McNutt dice que instalaron el dispositivo con moderación. Hasta principios de septiembre solo hubo seis o siete decenas de dispositivos instalados.

El dispositivo permanece puesto durante dos semanas y el servicio de agua no permite cortar el acceso al agua potable por motivos de salud, dice McNutt. Hasta ahora la táctica no ha generado inconvenientes legales, añade.

Antes de que se les reduzca el suministro de agua, los clientes tienen muchas oportunidades para hablar con funcionarios y cambiar sus hábitos. Incluso la firma de una carta de intención de que se cumplirán objetivos de conservación es suficiente para evitar el limitador de caudal, aunque las autoridades continuarán controlando que los clientes lo cumplan, dice McNutt. McNutt y Gilmer creen que el regulador de corriente ya tiene un gran efecto disuasorio.

Cuando recorrían el distrito a principios de verano solían ver muchos jardines con césped verdes, a pesar de las restricciones en el riego al aire libre. En agosto, los jardines comenzaron a verse marrones. Los equipos de noticias que quisieron hacer recorridos con los empleados de la oficina de aguas se vieron desilusionados porque había muy pocos usuarios que no cumplieran con las reglas, dice McNutt. Algunos hogares incluso llegaron a pintar con aerosoles el césped de sus mansiones para reducir el consumo de agua, dicen McNutt y Gilmer.

Por lo que ellos saben, Las Vírgenes es el único distrito de California que usa limitadores de caudal, pero su enfoque único está despertando interés en todo el país. Han recibido consultas de Texas y Florida, al igual que de otros distritos de California. Gilmer dice que es similar a los dispositivos que se usan para reducir las corrientes de agua en la agricultura, pero que no hay nada exactamente igual. Está explorando la posibilidad de patentarlo.

McNutt dice que quisiera que más famosos estadounidenses usaran sus propias habilidades para enfocarse en la crisis del agua: “Les pido a todos los famosos, a cada uno de ellos, que den un paso adelante y usen sus plataformas para hablar sobre la conservación de agua, para hablar del cambio climático”.

Traducción de Patricio Orellana