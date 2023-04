Claves del juicio a Trump por la presunta violación de una escritora en los 90

El caso por violación abierto en Nueva York contra Donald Trump por la famosa columnista E. Jean Carroll ha captado la atención de Estados Unidos como el último drama legal en el que se ha visto envuelto el expresidente estadounidense. Este martes arranca la selección del jurado y se prevé que el juicio dure unas dos semanas.

El caso es hasta ahora el único que ha llegado a los tribunales entre más de una docena de acusaciones de violación, tocamientos y otras agresiones sexuales presentadas contra Trump.

¿De qué acusa Carroll a Trump?

Carroll ha presentado dos demandas distintas contra Donald Trump. En la primera acusa al expresidente de difamación después de que este la acusara de mentir en su libro What Do We Need Men For? A Modest Proposal, [¿Para qué necesitamos a los hombres? Una humilde propuesta] en el que a su vez denuncia que Trump y otros hombres abusaron de ella.

Carroll interpuso la segunda demanda después de que Nueva York aprobara el año pasado una ley que concede a las víctimas adultas de agresiones sexuales un plazo de un año para interponer acciones civiles contra sus agresores cuando el delito haya prescrito (no es una demanda penal). La joven reclama una indemnización por daños y perjuicios tras acusar a Trump de agredirla sexualmente en el probador de unos grandes almacenes a mediados de los noventa.

La primera demanda está en suspenso en medio de discusiones legales sobre si Trump puede ser demandado por comentarios que hizo como presidente.

¿Cuál fue la respuesta de Trump a las acusaciones?

Trump negó las acusaciones con su vigor habitual, diciendo en varias ocasiones que Carroll estaba “totalmente mintiendo” y llamándola “chiflada”. También afirmó que nunca la habría agredido: “No era mi tipo”.

El expresidente también dijo no haber conocido nunca a Carroll, a pesar de que fueron fotografiados juntos con sus cónyuges en 1987.

“No he conocido a esta persona en mi vida. Está intentando vender un nuevo libro, eso debería indicar su motivación. Debería venderse en la sección de ficción”.

¿Qué opina el Departamento de Justicia?

El Departamento de Justicia pidió trasladar el caso de difamación de un tribunal estatal a un tribunal federal con el argumento de que las declaraciones públicas de Trump en 2019 negando la violación se hicieron como parte de su trabajo como presidente. La administración argumentó entonces que Carroll no está demandando a Trump como individuo, sino como empleado del Gobierno estadounidense y que, por lo tanto, el Gobierno debería ser sustituido por Trump como acusado.

“El Gobierno afirma así que este caso es virtualmente idéntico en principio a una demanda contra un conductor del Servicio Postal por causar un accidente de coche mientras reparte el correo”, dijo el juez al considerar la postura.

El juez rechazó la afirmación de que el presidente es un trabajador más del Gobierno y dijo que, en cualquier caso, sus declaraciones sobre Carroll no estaban dentro del ámbito de su empleo.

¿Qué ocurrirá si Trump pierde el caso de agresión sexual?

Si el jurado considera que Trump violó o agredió sexualmente a Carroll, es probable que le condene a pagar daños y perjuicios. También significaría que, por primera vez en la historia de EEUU, un jurado habrá condenado a un expresidente como agresor sexual.

Los politólogos sostienen que es poco probable que esto perjudique a Trump en su carrera hacia la nominación presidencial republicana el año que viene, ya que sus partidarios más fervientes consideran que los diversos casos legales contra él son una conspiración.

Pero se sumará a su ya considerable bagaje político en las elecciones generales y supondrá un obstáculo más para su reelección como presidente.

Traducción Javier Biosca