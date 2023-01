La UE y la OTAN ratifican su alianza y advierten de que “no hay que subestimar” a Putin

Unidad frente a Rusia. Esa ha sido la máxima que han perseguido los aliados desde la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Y sigue siendo el objetivo casi un año después. Aunque ha llegado con algo de retraso, la OTAN y la UE han firmado este martes la tercera declaración de cooperación conjunta con la que los aliados quieren enviar una imagen de fortaleza. “Putin quería tomar Ucrania en unos pocos días y dividirnos. En los dos casos ha fracasado”, ha dicho nada más comenzar la rueda de prensa el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, que ha comparecido junto a los máximos representantes de la UE, Ursula Von der Layen y Charles Michel.

“Putin quería menos OTAN y ha conseguido lo contrario: tiene más OTAN y más UE”, ha expresado en la misma dirección el presidente del Consejo Europeo, que ha asegurado que el compromiso de los 27 de mantener el apoyo a Ucrania sigue vigente. De hecho, ha recordado que los socios europeos han mandado ya un total de 50.000 millones de euros de ayuda al Gobierno de Volodímir Zelensky.

“La UE hará todo lo que esté en su mano para defender a la valiente gente de Ucrania”, ha expresado la presidenta de la Comisión. De hecho, el jefe de la OTAN ha recordado a los aliados que si tienen que elegir entre incrementar sus capacidades militares -uno de los compromisos alcanzados en las últimas cumbres es aumentarlas- o prestar apoyo a Ucrania, elijan la segunda opción.

Porque lo que también han advertido los dirigentes reunidos en la sede central de la OTAN en Bruselas es que la guerra continúa y que Putin no pretende dar marcha atrás en sus planes, aunque no estén saliendo como inicialmente había pensado. “Hemos visto que Rusia ha sufrido grandes pérdidas en Ucrania debido a los valientes soldados ucranianos. Pero no debemos subestimar a Rusia”, ha dicho Stoltenberg, que ha recordado que está “movilizando más tropas” y “trabajando duro” para rearmarse. “No hay ninguna indicación de que Putin haya cambiado el objetivo en esta cruel guerra”, ha avisado.

Mantener ese apoyo a Ucrania es uno de los principales compromisos esas instituciones en la reafirmación de la cooperación, pero no la única. Al igual que hizo la brújula estratégica de la OTAN en la cumbre de Madrid el pasado mes de junio, incluyen a China como uno de los desafíos a tener en cuenta. “Vivimos en una era de creciente competición estratégica. La creciente firmeza y las políticas de China presentan desafíos que tenemos que abordar”, recoge el texto.

“Reforzaremos aún más nuestra cooperación en áreas existentes, y ampliaremos y profundizaremos nuestra cooperación para abordar en particular la creciente competencia geoestratégica, los problemas de resiliencia, la protección de infraestructuras críticas, las tecnologías emergentes, el espacio, las implicaciones de seguridad del cambio climático, así como manipulación e interferencia en la información por parte de potencias extranjeras”, agrega la declaración.