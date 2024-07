Los ataques rusos contra varias ciudades de Ucrania dejan al menos veinte muertos y golpean un hospital infantil de Kiev

Al menos veinte personas han fallecido este lunes en varios puntos de Ucrania a causa de los ataques masivos lanzados por Rusia en las últimas horas. Diez de las víctimas perdieron la vida en la capital, Kiev, mientras que la otra decena ha muerto en Krivói Rog, han informado distintas agencias de noticias.

En el ataque contra Kiev, además de los diez fallecidos, 35 personas han resultado heridas y también ha sido dañado un hospital infantil, según las autoridades locales. Los pacientes del hospital infantil alcanzado por un misil ruso están siendo evacuados a hospitales municipales, mientras que se teme que haya aún personas debajo de los escombros, que los servicios de emergencia ucranianos están retirando.

Según el jefe de la Administración Militar de la Región de Kiev, Serguí Popko, cinco niños fueron sacados del edificio destruido para ser hospitalizados en otro centro.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado en Telegram que el hospital infantil Ojmatdit de Kiev “es uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa”. “Ojmatdit ha salvado y devuelto la salud a miles de niños”, ha agregado.

“Ahora el hospital ha resultado dañado por un ataque ruso, con personas atrapadas entre los escombros, y se desconoce el número exacto de heridos y muertos. Ahora todo el mundo está ayudando a retirar los escombros: médicos y gente corriente”, ha detallado.

Zelenski ha denunciado que Rusia no puede alegar que no sabe adónde se dirigen sus misiles y debe “rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general”. “Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo”.

Según Popko, como consecuencia del impacto de un misil en Kiev, han caído fragmentos en siete distritos de la capital, en los que resultaron dañados un edificio de oficinas, garajes, automóviles y una casa particular, además de provocar incendios en edificios residenciales y locales de una empresa. En el distrito de Solomenski, dos plantas de un edificio fueron golpeadas y en ese lugar es donde han muerto siete personas.

Además del ataque de Kiev, los misiles rusos han impactado en otras ciudades ucranianas este lunes, como Dnipró, Krivói Rog, además de Solviansk y Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk. Según Zelenski, Moscú ha lanzado al menos 40 misiles contra viviendas, comercios e infraestructuras. “El mundo entero debe emplearse a fondo para poner fin de una vez a los ataques rusos”, ha pedido el mandatario.

En Dnipró ha muerto un hombre y además hay seis heridos, uno de ellos se encuentra en estado grave, según el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Serguí Lysak. El alcalde de la ciudad de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, ha decretado un día de luto mañana, después del fallecimiento de diez residentes y otros 41 que han sufrido heridas en el ataque ruso. Krivói Rog es la ciudad natal del presidente ucraniano y se encuentra en el centro del país.

La coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania, Denise Brown, ha condenado los ataques del Ejército ruso contra las ciudades ucranianas, en las que ha lamentado que decenas de personas han muerto y han resultado heridas. En un comunicado, ha recordado que los hospitales gozan de especial protección, de acuerdo con la ley internacional, y ha afirmado que aún se desconoce el alcance del ataque contra el hospital infantil en el centro de Kiev. Según Naciones Unidas, desde el comienzo de la guerra en 2022, se han registrado casi 1.900 ataques contra servicios sanitarios en Ucrania, mas de 1.600 de ellos directamente contra hospitales o centros de salud.